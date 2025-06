Ex ospedale militare, torna al suo posto la statua di San Michele Arcangelo  

La statua di San Michele Arcangelo è tornata al suo posto, all’ingresso dell’ex ospedale militare di via Azuni, oggi sede del Dipartimento Militare di Medicina legale e dell’Infermeria presidiaria. La statua è stata oggetto di un complesso intervento di restauro conservativo condotto dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio.

L’evento è stato celebrato con una cerimonia, ieri mattina. Ad aprirla è stato il colonnello Nicola Ramundo, direttore del Dipartimento militare di Medicina Legale che si è soffermato sull’importanza storica e simbolica del luogo. Ramundo ha ripercorso le origini della struttura, fondata nel 1836 per volontà del Re di Sardegna Carlo Alberto e trasferita nell’attuale sede nel 1848, all’interno del Noviziato di San Michele, costruito dai Gesuiti nel 1584. Un contesto di alto valore identitario, ulteriormente arricchito dalla vicinanza della Chiesa di San Michele, risalente al periodo compreso tra il 1664 e il 1712.

La Soprintendente Monica Stochino ha espresso soddisfazione per l’intervento di restauro, realizzato anche grazie alle erogazioni liberali sottoscritte nell’ambito di ArtBonus, progetto del ministero della Cultura a sostegno del patrimonio culturale pubblico, e alle risorse finanziarie dell’Istituto. Ha inoltre sottolineato la costante collaborazione con l’Arcidiocesi per la tutela del patrimonio culturale di interesse religioso e in particolare con i Padri Gesuiti, appartenenti a uno degli Ordini più attivi nella diffusione della cultura e portatori di peculiari stilemi architettonici e artistici che hanno innovato la storia dell’arte religiosa in Sardegna. La cerimonia si è conclusa con la benedizione della statua da parte dell’arcivescovo, monsignor Giuseppe Baturi.A seguire l’esibizione della fanfara del 3° Reggimento Bersaglieri della Brigata “Sassari”.

