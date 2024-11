Ex Orientale, i nuovi limiti non piacciono ai pendolari 

Il limite di velocità sulla vecchia Orientale sarda, da Gannì fino a San Gregorio (un tragitto di circa 10 chilometri), è stato abbassato a 30 chilometri. Nel successivo tratto, da “San Gregorio” a “Arcu e Tidu” è di 40. I cartelli sono spuntati in prossimità dei dossi: la strada con i nuovi limite di velocità diventa praticamente quasi senza fine. Il tratto di strada in questione corre lungo i territori comunali di Maracalagonis e Burcei, ma i disagi sono soprattutto per i pendolari di Burcei. E monta la protesta.

Il gruppo consiliare "Burcei libera", composto da Alessandra Lussu, Paola Zuncheddu e Antonello Monni, ha firmato un comunicato in cui si legge che «la comunità burcerese, composta principalmente da pendolari, denuncia il peso e l’insopportabilità degli enormi disagi quotidiani che sta subendo e che dovrà ancor più pesantemente affrontare per il raggiungimento di quasi tutti i servizi concentrati a Cagliari e hinterland: da quelli scolastici, a quelli ospedalieri; da quelli aeroportuali e marittimi, a quelli per recarsi sui posti di lavoro, la maggior parte dei quali sono esterni al paese. I trenta chilometri orari si possono capire nei centri urbani, non certamente nella ex Statale».

Preoccupato anche Antonio Monni della Misericordia di Burcei: «I viaggi in ambulanza in queste condizioni diventano difficili, si rischia di restare imbottigliati in lunghe code. Credo sia necessario riportare questo limite ai 50 km orari». (ant. ser.)

