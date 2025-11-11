VaiOnline
Iglesias.
11 novembre 2025 alle 01:36

Ex orfanotrofio, via all’ultimo lotto 

Diventerà un centro polifunzionale dedicato a giovani e anziani 

Proseguono spediti i lavori nell' ex Orfanotrofio “Infanzia e Patria” ad Iglesias, dov'è il primo lotto degli interventi verrà consegnato a breve e si stima di completare il lavoro entro giugno 2026.

Il progetto

Il primo lotto dei lavori è, infatti, relativo al ristrutturazione dell’intero immobile, realizzazione del solaio, intonaci e infissi esterni. Il secondo lotto, invece, contempla l’installazione degli impianti elettrici, idrici, e il nuovo piano di illuminazione. Il finanziamento complessivo è corrispondente a tre milioni di euro. I fondi sono regionali finalizzati alla riqualificazione e al miglioramento del complesso immobiliare che diventerà un centro polifunzionale dedicato alle famiglie, una struttura aperta, in cui realizzare attività di inclusione sociale, di incontro e di svago, con la possibilità di ospitare eventi culturali. Il recupero e la riqualificazione della struttura erano relativi al solo immobile, invece, adesso verranno estesi all’intero parco, come ha annunciato il sindaco, Mauro Usai: «Il recupero e la riqualificazione dell’ex orfanotrofio Infanzia e Patria è un’opera molto importante per la città e per i suoi cittadini. Abbiamo partecipato a un bando sulla riqualificazione delle aree di forestazione in modo tale da ottenere i finanziamenti per il recupero dell’ intero parco, che renderà ancora più importante il nuovo centro polifunzionale legato alle famiglie, restituendo alla città un’area verde che renderemo più bella e visitabile - ha aggiunto il sindaco - da valorizzare sia sotto il profilo estetico sia sotto il profilo ambientale».

L’area verde

Il parco ospiterà zone di verde pubblico, con specie della flora autoctona, percorsi tematici relativi alla botanica, aree di gioco, aree per il relax e la socializzazione. «Il nostro auspicio - ha dichiarato l' assessore ai Lavori pubblici, Nicola Concas - è rispettare la tabella di marcia nella realizzazione dei lavori e consegnare entro le date previste la struttura alla città e ai suoi cittadini per accogliere una serie di attività che andranno indubbiamente, a migliorare la qualità della vita».

La nuova struttura diventerà un centro che potrà ospitare sia giovani che anziani. Accoglierà uno spazio ludico-ricreativo per l’infanzia, con giochi, spazi per la lettura, per il disegno e l’ascolto. Una parte sarà dedicata alle attività di laboratorio ed extra scolastiche de unaa al riposo, per l’allattamento dei neonati. Per i più giovani, invece, una grande sala sarà dedicata ad ospitare una biblioteca, con apparecchiature multimediali. Il progetto, infine, contempla un' area per la musica.

