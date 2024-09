Ex orfanotrofio, si allungano i tempi di consegna 

Dopo la pausa estiva sono ripresi, a Iglesias, i lavori di riqualificazione dell’ex orfanotrofio “Infanzia e Patria”: il cantiere è aperto e si procede a pieno ritmo anche se la consegna, prevista per ottobre, slitterà di qualche mese. «La ditta – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Alberto Cacciarru – ha richiesto una proroga in quanto è sorto un problema sulla reperibilità di alcuni materiali. Sono stati già eseguiti i lavori di consolidamento statico della struttura con il posizionamento dei micropali: in questo modo si potrà lavorare con maggiore sicurezza».

La riqualificazione del complesso è stata possibile grazie a un finanziamento di quattro milioni di euro ottenuto anche grazie alla Consulta degli anziani.

La nuova vita dell’ex orfanotrofio “Infanzia e Patria” sarà quella di un centro polifunzionale dedicato a famiglie, anziani e giovani, agevolando l’interazione fra persone di diverse fasce di età. La struttura accoglierà spazi per la lettura e l’ascolto, spazi ludico-creativi e per attività laboratoriali, una biblioteca, e aree dedicate alla musica.Nel parco verranno allestite nuove aree di verde pubblico con percorsi tematici relativi alla botanica, aree di relax e per la socializzazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA