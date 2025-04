Ex orfanotrofio, i fondi non bastano 

Proseguono i lavori per la riqualificazione del complesso dell’ex Orfanotrofio “Infanzia e Patria”, a Iglesias, ma a breve subiranno una battuta d’arresto. Occorre infatti richiedere un finanziamento per concludere la realizzazione dell’opera.

Sono state già consegnate le strutture in acciaio e proseguono senza sosta gli interventi per la realizzazione e risistemazione delle facciate, ma i lavori hanno necessitato di interventi più mirati e approfonditi ed adesso, occorre richiedere un nuovo finanziamento, corrispondente circa a due milioni di euro. Il precedente finanziamento, ottenuto grazie alla aggiudicazione di un bando regionale, ammontava a tre milioni di euro.

Abbandonato nel 1984, era l’orfanotrofio dove venivano ospitati, istruiti, e avviati al lavoro, gli orfani dei minatori e dei militari della cittadina mineraria e veniva gestito dalle suore. Una volta abbandonato, riversava in pessime condizioni ed era divenuto un rifugio per vandali. Qualche anno più tardi, l’amministrazione comunale stipulò un accordo con la Soprintendenza ai Beni Storici di Cagliari, segnando di fatto la sua rinascita. «L’accordo – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Alberto Cacciarru – ha permesso a questa amministrazione di salvaguardare il valore storico del complesso dell’ex orfanotrofio, e con l’aggiudicazione del bando regionale abbiamo potuto dare vita alla riqualificazione dell’immobile e di tutta l’area circostante. Però adesso, è necessario ottenere dei nuovi fondi per potere concludere definitivamente i lavori. La struttura si trovava in pessime condizioni e abbiamo dovuto lavorare in modo più approfondito su alcune parti, con una serie di interventi più mirati. Abbiamo, comunque, già avviato le procedure per la richiesta di un nuovo finanziamento che ci permetterà di concludere l’opera in tempi piuttosto brevi». Da ex orfanotrofio, il complesso “Infanzia e Patria” diverrà un moderno centro polifunzionale, dedicato alle famiglie, una struttura aperta, in cui realizzare attività di inclusione sociale, di incontro e di svago, con la possibilità di eventi culturali, favorendo l’interazione fra persone di diverse fasce di età, dai più giovani agli anziani. La struttura potrà accogliere uno spazio ludico-ricreativo per l’infanzia, con giochi, spazi per la lettura, per l’ascolto e per il disegno.

