Ex orfanotrofio, esplode la polemica  

Sul caso dell’ex orfanotrofio “Sanna” della parrocchia Santa Maria, sollevato dall’opposizione guidata da Pier Tonio Pinna, arriva la replica del sindaco Massimo Falchi che parla di «ennesima cantonata dell’opposizione» sul recupero dello stabile. «Si vuole accusare di immobilismo un’Amministrazione che da subito si è attivata per ottenere il contributo regionale di 100mila euro, diventando beneficiario al posto della parrocchia».

Il sindaco ricorda che il Comune ha fornito agli uffici regionali i dati necessari per la compilazione della scheda intervento. «Un lavoro che si è arenato per cause indipendenti dal Comune – spiega -Nè il Commissario pontificio delegato alla gestione del patrimonio delle Figlie di Sant’Angela, né il parroco né la Curia di Alghero-Bosa hanno fornito la certificazione della proprietà, autorizzazione all’intervento, dichiarazioni sull’assenza di altri finanziamenti. Un silenzio che ha bloccato tutto per oltre un anno». La scheda intervento è rimasta incompleta, impedendo l’assegnazione dei fondi. «Un pugno alla nostra comunità che in quello stabile riconosce un pezzo della propria storia. Una ferita che non può essere imputata al Comune». Falchi respinge quindi le accuse: «La minoranza conosce perfettamente il fascicolo e le criticità emerse nelle sedute consiliari. Oggi distorce la realtà per mero tornaconto politico». ( s. c. )

