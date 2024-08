Ex operai Keller assunti in Municipio 

Una squadra di 19 nuovi operai comunali è pronta a supportare i servizi di verde pubblico urbano, extraurbano e di manutenzione a Villacidro: sono gli ex lavoratori Keller che questo giovedì hanno firmato in aula consiliare la lettera di assunzione con cui il Comune ha dato avvio alle misure della Regione a favore dei lavoratori destinatari di misure di licenziamento collettivo con un fondo complessivo di 4 milioni di euro, 562.500 euro dei quali accordati a Villacidro.

I lavoratori cominceranno il nuovo percorso lavorativo il prossimo 26 agosto. Il contratto al momento prevede una durata di otto mesi e un tempo parziale al 95percento: 38 ore settimanali, dal lunedì al venerdì mattina.

«Sia io che i miei colleghi siamo al settimo cielo - racconta Sandro Salis, 56 anni, assunto alla Keller nel 1999 – Abbiamo aspettato con fiducia questo momento, nonostante i tempi bui e i continui rinvii ora siamo pronti a rimetterci in gioco. Partiremo con lavori e manutenzioni nelle aree extraurbane del paese: ponti e staccionate a Sa Spendula, San Sisinnio, San Pietro e nei nostri principali parchi. Sono felice di contribuire a migliorare i luoghi amati dai villacidresi e dai turisti».

«Siamo contentissimi che dopo varie peripezie le assunzioni siano arrivate - conferma il vicesindaco Dario Piras – Il supporto degli ex lavoratori Keller sarà per noi come manna dal cielo, non solo perché abbiamo carenza di operai comunali, ma anche per le loro competenze e specializzazioni che saranno utili sia per i nostri parchi sia per le manutenzioni nelle scuole e negli edifici pubblici».

