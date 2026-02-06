VaiOnline
Guspini
07 febbraio 2026 alle 00:28

Ex Nato,  ecco i soldi per la strada 

Il grave stato di dissesto della strada comunale ex Nato, arteria che attraversa gli agri di Guspini e San Nicolò d’Arcidano collegando la strada statale 126 alla provinciale 65, verrà discusso martedì in aula consiliare.

Il gruppo di minoranza Impari ha depositato un’interrogazione rivolta alla Giunta per sapere se esista una consapevolezza del rischio per l’incolumità pubblica derivante dal dissesto della strada e dal conseguente sovraccarico di traffico sulla pericolosa statale 126. L’arteria rimane anche la via più rapida di collegamento tra i due comuni dopo la chiusura del ponte di Marceddì. «Le attuali condizioni del manto stradale sono drammatiche: la presenza di buche profonde, avvallamenti strutturali e la totale assenza di segnaletica e banchine laterali rendono la percorrenza estremamente pericolosa per l’incolumità pubblica», anticipa il consigliere Marcello Pistis. Qualche settimana fa c’era stata anche una petizione che ha totalizzato 300 firme presentata ai Comuni e al prefetto di Oristano.

Nella serata di giovedì, intanto, è arrivata una buona notizia con lo stanziamento di 550mila euro arrivati con dai fondi della legge regionale. «Avevo presentato un emendamento alla finanziaria – dice il consigliere regionale Emanuele Cera nonché vice sindaco di Arcidano – emendamento che ho poi ritirato in virtù delle rassicurazioni dell’assessore regionale ai lavori pubblici Piu, che ritengo di dover ringraziare».

