Ex mulino, 4 milioni per la sicurezza 

Per ristrutturare l’ex mulino Gallisai, nel cuore di Santu Predu, servono 30,3 milioni di euro. Risorse che l’amministrazione comunale attualmente non ha. All’appello mancano 20 milioni di euro. Per questo, la ristrutturazione andrà avanti solo a lotti funzionali. È scritto nero su bianco nell’approvazione del progetto preliminare generale.

Soldi insuffcienti

«Le risorse a disposizione riguardanti i finanziamenti regionali e ministeriali non sono sufficienti per l’esecuzione dell’intervento nel suo complesso - sottolinea il Comune - pertanto si procederà, per stralci funzionali, con la redazione delle successive fasi di progettazione, attingendo alle risorse del finanziamento ministeriale e di quello regionale».

Messa in sicurezza

Le risorse disponibili attualmente, cioè 4 milioni, bastano appena per la messa in sicurezza dopo i due incendi che nel 1991 e nel 2022 avvolsero l’ex mulino. Il bando per l’appalto sarà pubblicato entro marzo. L’approvazione del progetto preliminare generale ha, infatti, reso necessario da parte dei progettisti dell’Icis, società di ingegneria di Torino, capogruppo degli associati Antonio Magliocchetti, Arksa Ingegneria, Giuseppe Gaspare Amaro, Gae Engineering Proeco e Onleco, approfondimenti riguardanti i rilievi dell’edificio e le condizioni strutturali. Sono state eseguite nuove indagini strutturali completate a luglio, che prevedono anche la realizzazione di un parcheggio interrato. A far lievitare i costi le prescrizioni della Soprintendenza per la conservazione di pesanti macchinari, come esempio di architettura industriale e delle voltine.

Le risorse

La struttura acquisita dal Comune avrebbe dovuto ospitare il museo delle identità, destinazione cambiata dalla giunta Soddu che decise di realizzare un centro didattico universitario. Insomma, nell’ex Artiglieria il campus universitario, all’ex mulino le aule e il polo didattico. Erano stati stanziati 5 milioni di euro dalla Regione, come rimodulazione del finanziamento per l’ex museo delle identità. A cui si aggiunsero i 4 milioni della Regione dal Piano di rilancio del Nuorese. Poi 2 milioni di euro dal bando “Nuoro e le periferie”. Somme che presumevano un investimento di 10 milioni e mezzo, ma ne servono più di trenta.

