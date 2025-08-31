Ex mobilificio Cao, scoppia un incendio: fiamme alte e danni 

L’incendio è scoppiato ieri sera poco prima delle 20. Il denso fumo nero, proveniente dall’area dell’ex mobilificio Cao tra via San Rocco, via Bacaredda e via Porrino, è stato notato subito da molte persone con l’immediata segnalazione al 112 e il successivo arrivo delle squadre dei vigili del fuoco. L’intervento per domare il rogo è durato un po’: dalle prime informazioni raccolte le fiamme hanno aggredito l’interno di un capannone della struttura in disuso per poi estendersi anche all’esterno. Le cause sono ancora da accertare. Durante le operazioni di spegnimento dell’incendio, la viabilità nella zona è stata chiusa dagli agenti della Polizia Locale arrivati proprio per garantire la sicurezza nell’area.

L’area è ancora privata ma è al centro del progetto complessivo del rifacimento del nuovo mercato di San Benedetto, dunque di particolare importanza. La zona, oltre 11mila metri quadrati, è interessata da una serie di idee. Tra queste quella di realizzare, negli spazi dell’ex mobilificio Cao, posti auto per il nuovo mercato in cambio della possibilità per i privati proprietari dell’area di portare avanti un progetto di edilizia.

