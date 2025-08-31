VaiOnline
Via San Rocco.
01 settembre 2025 alle 00:36

Ex mobilificio Cao, scoppia un incendio: fiamme alte e danni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’incendio è scoppiato ieri sera poco prima delle 20. Il denso fumo nero, proveniente dall’area dell’ex mobilificio Cao tra via San Rocco, via Bacaredda e via Porrino, è stato notato subito da molte persone con l’immediata segnalazione al 112 e il successivo arrivo delle squadre dei vigili del fuoco. L’intervento per domare il rogo è durato un po’: dalle prime informazioni raccolte le fiamme hanno aggredito l’interno di un capannone della struttura in disuso per poi estendersi anche all’esterno. Le cause sono ancora da accertare. Durante le operazioni di spegnimento dell’incendio, la viabilità nella zona è stata chiusa dagli agenti della Polizia Locale arrivati proprio per garantire la sicurezza nell’area.

L’area è ancora privata ma è al centro del progetto complessivo del rifacimento del nuovo mercato di San Benedetto, dunque di particolare importanza. La zona, oltre 11mila metri quadrati, è interessata da una serie di idee. Tra queste quella di realizzare, negli spazi dell’ex mobilificio Cao, posti auto per il nuovo mercato in cambio della possibilità per i privati proprietari dell’area di portare avanti un progetto di edilizia.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la guerra

Turisti israeliani a Olbia accolti da un sit-in di protesta

A Punta La Marmora sventola la bandiera palestinese 
Tania Careddu Giorgio Ignazio Onano
Energia

Mogorella, tutti in campo contro le batterie cinesi: «Saranno la nostra fine»

Il sindaco: «Il ricorso al Tar? Vedremo» Gli attivisti: «Attacco all’Autonomia» 
Lorenzo Piras
Il caso

«Magistrati killer, e la stampa li aiuta»

Musumeci all’attacco. L’Anm: ci delegittima, noi gli assassini li prendiamo 
L’emergenza.

Assalto delle vespe, chiude l’ex Vetreria

Invasione di sciami nell’area cani, accanto al bar e nel parco: trovato il nido 
Mauro Madeddu