Ex mobilificio Cao, il rogo forse appiccato da un gruppo di ragazzini 

Qualcuno ha visto alcuni ragazzini scavalcare la recinzione dell’ex mobilificio Marino Cao, tra via San Rocco e via Ennio Porrino, domenica sera poco prima che scoppiasse un incendio domato senza troppe difficoltà da una squadra dei Vigili del fuoco. Potrebbe dunque essere frutto di una “ragazzata”, il rogo che poco prima delle 20 di domenica ha messo in allarme i residenti nei palazzi attorno a quell’area, abbandonata all’incuria da tempo immemorabile.

Se davvero a entrare in azione è stato un gruppo di ragazzini, che peraltro avrebbero appiccato le fiamme alle stoppie all’esterno del capannone, cadono gli interrogativi sull’incendio che si è sviluppato nel cuore di Villanova in un’area vasta undicimila metri quadrati interessata da importanti interventi edilizi, compresi nuovi posti auto al servizio del mercato civico di San Benedetto. Tutto il lotto era stato ceduto dagli eredi di Marino Cao a un imprenditore interessato a portare a termine i vecchi progetti messi nero su bianco tempo fa per riqualificare la vastissima area abbandonata da numerosi anni.

