Ex minatore si accascia mentre guida l’auto 

Si è sentito male nel suo podere nelle campagne del paese. Ha cercato di rientrare a casa ma non ce l’ha fatta: Salvatore Murtas, minatore in pensione di 57 anni di Silius, è morto all’interno della sua vettura, mentre lasciava il suo podere. Il pick up è poi finito fuori strada e Murtas è stato sbalzato all’esterno, ma secondo il medico legale intervenuto su disposizione della Procura, era già privo di vita. A trovarlo riverso a terra una delle figlie, preoccupato perché il padre non era ancora rientrato a casa.

Salvatore Murtas ha lavorato una vita nella miniera di fluorite di Silius, da qualche tempo era in pensione, si occupava per passione di maiali e altri animali del suo podere ed era segretario della Pro Loco. Lascia la moglie e tre figlie. Il magistrato di turno ha restituito la salma ai familiari. Ancora non è stata decisa la data del funerale. (red. pro.)

