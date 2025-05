Ex mercato, lavori ancora bloccati 

Serrande abbassate, parcheggi occupati e turisti spaesati. Nell’ex mercato di San Benedetto, a quasi tre mesi dalla chiusura con conseguente trasferimento dei box in piazza Nazzari, di ruspe e operai neanche l’ombra. Così come resta un mistero il progetto esecutivo che dovrebbe dare il via ai lavori di riqualificazione. A niente è servita, per il momento, un’interrogazione presentata in Consiglio comunale: il futuro della struttura civica è incerto. Il tempo passa e il rischio che le scadenze fissate dai finanziamenti del Pnrr non vengano rispettate, con conseguente perdita dei fondi, è tutt’altro che remoto.

Le opere

Gli unici segnali tangibili sono i box che consentiranno di spostare all’esterno l’alimentazione elettrica. E proprio qui si sono fermate le opere. «Stiamo per iniziare gli scavi per collegare le cabine e conseguentemente “scollegare” dalla corrente il vecchio mercato», fanno sapere da Palazzo Bacaredda. «Nei prossimi giorni saranno disposti i divieti di sosta attorno all’anello». I tecnici comunali sostengono che i disagi per automobilisti e residenti saranno limitati. «Procederemo a blocchi, che dureranno almeno una settimana, partendo da via Tiziano, per proseguire in via Pacinotti, via Cocco Ortu e via Bacaredda». Che fine ha fatto il progetto esecutivo? «Stiamo aspettando gli ultimi nulla osta, entro dieci giorni sarà possibile presentarlo in Giunta». E la partenza dei lavori? «Immediatamente dopo, la gara è già stata appaltata». I tempi saranno rispettati? «Speriamo di sì, anche se le gare pubbliche possono riservare incognite».

L’interrogazione

Chi vorrebbe vederci chiaro sullo stato dell’arte dei lavori di riqualificazione è il consigliere comunale Giuseppe Farris. «Ho già presentato un’interrogazione a seguito di un accesso agli atti. Gli uffici mi hanno risposto che il progetto esecutivo non è ancora pronto, sarà mia premura presentare una nuova istanza a breve. Non si capisce – continua Farris – il perché del trasferimento in fretta e furia dei boxisti nella struttura provvisoria di piazza Nazzari. Evidentemente ci sono problemi che evidentemente non sanno come risolvere».

I commercianti

Il primo marzo, ultimo giorno di attività, i gestori delle attività commerciali attorno al mercato avevano previsto un crollo dei bilanci. Non è stato così, anzi. «Dalla chiusura il nostro fatturato è leggermente aumentato», afferma Francesco Fanni, titolare di una rivendita di elettrodomestici in via Cocco Ortu. Per l’imprenditore il ritardo del cantiere è positivo. «La nostra struttura lavora soprattutto di sera quando il mercato non era funzionante. Paradossalmente, con il trasferimento si sono liberati molti parcheggi utilizzati dai clienti di San Benedetto che ora sono a disposizione dei nostri acquirenti. Non solo – aggiunge Fanni – l’afflusso è molto più fluido anche perché c’è un minor controllo da parte della Polizia locale, inoltre riusciamo a sfruttare meglio le vetrine che si affacciano su via Sant’Alenixedda».

Più cauta Francesca Fadda, dell’omonima catena specializzata nel “Fai da te”. «Siamo un po’ in sofferenza. Nonostante il quartiere sia molto popolato, la mancanza del mercato si fa sentire soprattutto durante il fine settimana. Avevamo messo in conto il momento critico, speriamo solo che ci siano certezze sui tempi e sul cantiere, per evitare ulteriori disagi ai clienti».

