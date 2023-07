Ex Mercato ittico: via ai lavori 

Si aprono i cantieri nell’ex Mercato Ittico e si avvicina la fase di avvio dei lavori dell’Antemurale, la più importante opera infrastrutturale del porto di Porto Torres, nell’area dove è stato realizzato il più grande trapianto di posidonia oceanica nel Mediterraneo. Ieri mattina l’Autorità di sistema portuale ha firmato la consegna dei lavori alla società Sirimed, per dare inizio all’intervento di completamento e trasformazione dell’ex Mercato in Centro servizi per il porto.

L’appalto, aggiudicato nel mese di dicembre del 2022, per un importo di circa 2 milioni e 752 mila euro, dovrà concludersi entro 259 giorni dalla firma del contratto. «Con la consegna del cantiere, siamo finalmente giunti ad una pacifica conclusione di un percorso tortuoso e accidentato», spiega Massimo Deiana, presidente Port Authority: «Ringrazio tutti i soggetti che si sono spesi per superare bonariamente l’impedimento all’avvio dei lavori, durato oltre sei mesi, dovuto alla presenza di una colonia felina abusiva nei locali del fabbricato. Puntiamo, a breve, di poter avviare il più grande cantiere del Nord Ovest, quello dell’Antemurale di Ponente». Due le azioni compensative da impatto ambientale previste dalle prescrizioni del Ministero dell’Ambiente, propedeutiche alla realizzazione dell’antemurale: il reimpianto della posidonia nell’area di Abbacurrente e il posizionamento di 15 dissuasori antistrascico nei fondali di Cala Reale, nell’isola dell’Asinara. «All’interno 75 moduli in cemento stampati in 3D - spiega Paolo Guidetti, direttore stazione zoologica Anton Dohrn- per favorire il ripopolamento di specie ittiche».

RIPRODUZIONE RISERVATA