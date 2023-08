Ex mercato civico, pasticcio lungo 19 anni  ora sotto inchiesta  

Nel diciannovesimo anno dal primo progetto del mercato di via Mazzini (2004), la Procura iscrive nel registro degli indagati per abuso d’ufficio e turbativa nella scelta del contraente il dirigente del settore Sviluppo del territorio Giuseppe Pinna, l’ex dirigente dei Lavori pubblici Roberto Sanna e gli amministratori e rappresentati dell’impresa Pellegrini di Cagliari, Mario Meloni e Fabio De Pascale. Nei prossimi giorni dovrebbero essere sentiti dai magistrati.

Dopo la verifica contabile che starebbe interessando la Corte dei conti e l’appendice al Tribunale civile per la rescissione del contratto con la Dentoni costruzioni, sull’affidamento successivo alla Pellegrini srl di Cagliari ci ha messo mano la Procura. La cronaca ricorda che nel 2019 dopo la rottura con la Dentoni, il Comune consegna i lavori alla Pellegrini, seconda classificata nella gara. La società cagliaritana con i 2 milioni e 200mila euro rimasti dal finanziamento originario di 3,2 milioni, nel 2020 completa il parcheggio. Il milione che avanza non basta per demolire e ricostruire il mercato. Il settore Lavori pubblici aveva approvato il progetto esecutivo “in linea tecnica” (non c’erano i soldi). Tra Comune e Pellegrini i rapporti si chiudono d’amore e d’accordo: l’amministrazione liquida 96.500 euro per il progetto, 846.795 euro per lavori eseguiti e 160 mila per lavori non eseguiti calcolati sulla base dell’appalto. L’accordo prevedeva la restituzione dalla Pellegrini della quota di anticipazione lavori (232.304 euro). Da quel momento nel mercato civico non si muove più un chiodo e intanto il Comune continua a spendere78 mila euro di affitto per i locali di via Cimarosa.

RIPRODUZIONE RISERVATA