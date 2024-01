Ex mattatoio, via al progetto di restyling 

Al via la progettazione della nuova sede della Protezione civile, ospitata negli uffici dell’ex mattatoio. L’incarico è stato affidato nei giorni scorsi dal Comune a uno studio professionale di Cagliari che avrà il compito di definire nel dettaglio l’intervento di ristrutturazione e adeguamento di parte dello stabile di via Marconi - nel cuore di Sa Serrixedda - alla nuova destinazione.

Casa della Protezione civile, e sede del centro operativo comunale: ci sarà spazio per l’associazione Erac, emergenza radioamatori associati, la Sos di Quartu, e la Prociv. Il piano terra sarà invece dedicato come deposito per le attrezzature dei volontari quartesi, e si punterò anche sulla sostenibilità con l’installazione di pannelli fotovoltaici. Costo totale 1 milione e 700mila euro, spesa che il Comune conta in gran parte di coprire con nuovi finanziamenti.

Un intervento che si somma a quello di rinascita del capannone di via Orrù, sempre nella zona artigianale fulcro del piano degli insediamenti produttivi, da trasformare in polo archivistico con un progetto da oltre 2 milioni: l’idea è di trasferire lì l’archivio comunale che al momento è diviso in diverse strutture comunali, e creare un hub culturale che potrebbe ospitare anche gli archivi di altri Comuni del circondario.

