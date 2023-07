Ex mattatoio, sgombero forzato 

L’ex mattatoio sparisce - in parte - dal piano delle alienazioni del Comune e diventa la sede delle associazioni di Protezione civile. Prima però lo stabile - che ospita da tempo tre famiglie rom di Selargius - deve essere liberato. «Il 26 luglio si procederà con lo sgombero forzoso dei locali», ha annunciato il vicesindaco Tore Sanna, «le famiglie interessate, le forze dell’ordine e lo stesso Comune di Selargius sono stati messi al corrente proprio oggi». Una decisione inevitabile dopo l’ordinanza di sgombero di qualche tempo fa scaduta senza nessun ricorso.

Gli uffici dell’ex mattatoio - e il cortile esterno - ospiteranno il centro operativo comunale, il resto della struttura resta in vendita. «Non ci sono altri stabili di nostra proprietà a disposizione da utilizzare per dare una risposta immediate alle esigenze che abbiamo per il centro della Protezione civile», ha precisato il vicesindaco, «in ogni caso quell’immobile era di fatto sottratto alla disponibilità del Comune per decisioni non prese da questa amministrazione».

Fra le modifiche c’è poi l’ex casa della solidarietà che sparisce dal piano delle alienazioni, destinato a diventare la sede dei Servizi sociali per i senzatetto. Quasi conclusa la vendita della farmacia di San Benedetto per oltre mezzo milione, e in corso ci sono anche interlocuzioni per l’alienazione dell’ex Buddha beach.

Via libera libera anche al regolamento sulla definizione agevolata delle entrate non riscosse dal Comune: non solo tributi, ma anche multe in arretrato, che si potranno versare al netto di interessi e more maturati negli anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA