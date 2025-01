Ex mattatoio, danno di immagine 

Messa alla prova per due cittadini rom che vivevano nell’ex mattatoio di via Rockefeller, mentre per il terzo si andrà avanti con il rito ordinario. Il Comune invece si è costituito parte civile e con l’avvocata Gianna Caccavale chiede un risarcimento danni patrimoniale da stabilirsi in sede civile e un risarcimento per danno d’immagine non inferiore a un euro. Il 31 gennaio su queste richieste si pronuncerà la giudice Cristiana Argiolas; il pm Valerio Bagattini contesta l’apertura di scarichi di acque reflue fognarie senza autorizzazioni e la discarica nei locali di via Rockefeller, distrutti da un incendio un anno e mezzo fa, a Hasim e Clay Beganovic, padre e figlio e a Novica Dragutinovic, assistiti dall’avvocata Manuela Cau. Secondo l’accusa i tre per diversi anni avrebbero accumulato e smaltito una consistente quantità di rifiuti, anche pericolosi nell’area di via Rockefeller che era diventata una discarica (con oggetti di ferro, pezzi meccanici e pneumatici) e che venne scoperta dopo l’incendio del settembre 2023 in cui gran parte dei rifiuti andò bruciata e i locali vennero danneggiati. ( v.p. )

