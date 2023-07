Ex mattatoio comunale, aggiudicato il cantiere 

Il Comune ha aggiudicato i lavori di completamento dell’ex mattatoio, nella zona industriale. Sarà la ditta Bemar ad eseguire l’intervento per un importo che sfiora i 380mila euro. Con un ribasso del 23,75 per cento sull’importo a base d’asta, la ditta romana ha superato le tre concorrenti che hanno risposto alla procedura negoziata indetta dall’amministrazione civica. Obiettivo dell’intervento è quello di riportare alla luce la struttura comunale in disuso, utilizzata fino agli anni '90 come ex mattatoio comunale, mediante la sua rifunzionalizzazione come porta di accesso al parco lineare. Il cantiere è finanziato attraverso i fondi del Piano Nazionale di ripresa e resilienza. (m.g.)

