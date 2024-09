Ex mattatoio, al via la bonifica 

Ora la bonifica dell’area di via Rockefeller è più vicina. E il Comune ha già un’ipotesi di utilizzo, dopo che i vertici della Casa di cura hanno mostrato interesse all’acquisto. Il Tribunale, su richiesta del pm Valerio Bagattini, ha tolto i sigilli al terreno con all’interno l’ex mattatoio, dove un anno fa era scoppiato un clamoroso incendio: fino a quel momento diverse famiglie rom avevano trasferito la loro residenza. In seguito a quel fatto il pm Bagattini aveva aperto un fascicolo per incendio colposo ma non si era riusciti a individuare possibili responsabili. Mentre per il reato di discarica abusiva l’inchiesta è chiusa con tre persone indagate che fra qualche settimana andranno a processo per citazione diretta.

La bonifica

L’assessore al Patrimonio Ivano Cuccu spiega di aver già avviato la procedura per poter dare una destinazione futura a quell’area. «Ora che il terreno è stato dissequestrato potremo avviare l’iter per la bonifica, primo intervento da effettuare. Bisognerà verificare quale assessorato ha la competenza e poi si procederà». C’è poi un altro passaggio da definire preliminarmente: quello stabile è sotto tutela paesaggistica perché ha oltre cinquant’anni, ecco perché la Soprintendenza deve pronunciarsi. «Già due mesi fa ho inviato una richiesta alla Soprintendenza affinché si pronunciasse sulle possibilità di intervento su quell’immobile». Si vuole sapere se sia uno stabile da preservare oppure se si possa buttare giù. Alla luce della risposta che arriverà dalla Soprintendenza il Comune potrà decidere cosa fare. «I vertici della Casa di cura hanno mostrato interesse per questa zona» spiega l’assessore Cuccu. «Abbiamo già avuto una serie di incontri ma si attende di capire quali margini di manovra il Comune ha, tenuto conto appunto che si tratta di un bene sotto tutela». Intanto ora si ha la possibilità di accedere dopo che l’area è stata dissequestrata e quindi di procedere con la bonifica.

L’incendio

Era scoppiato a fine settembre di un anno fa, quando una nuvola di intenso fumo nero si levò in cielo, fiamme e perfino l’esplosione di alcune bombole di gas. Fu un pomeriggio di panico e paura nello stabile dove vivevano ormai da anni oltre venti nomadi, immediatamente scappati quando esplose il rogo. Il traffico venne bloccato per diverse ore per consentire l’intervento dei soccorritori: alcune squadre dei vigili del fuoco lavorarono a lungo per domare le fiamme, mentre gli agenti della polizia municipale e della questura furono impegnati a regolare la circolazione delle auto. Le fiamme danneggiarono il retro dello stabile dei nomadi, sembra che il rogo sia partito dal cortile, e distrussero una roulotte parcheggiata all’interno del cortile. Attimi di panico si vissero quando si verificò l’esplosione di alcune bombole di gas, prima che si potessero mettere al riparo le altre, circa una ventina. Il Comune nei mesi successivi si è occupato di trovare una sistemazione ai nomadi, alcuni al campeggio di Torregrande, altri in alloggi popolari.

