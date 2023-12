«Ex marmeria, c’è un cane da salvare»  

«Il Comune di Monserrato intervenga per salvaguardare il cane dell'ex Marmeria Cinus». Lo chiede la coordinatrice regionale del Movimento animalista Sardegna e responsabile di Leida a Cagliari, Anna Rita Salaris, in una lettera inviata al sindaco Tomaso Locci e all'assessora al Benessere animale Paola Piroddi. «Ad agosto abbiamo riferito al Comune di un sopralluogo congiunto con l’Asl, che ha dato indicazioni precise al proprietario. Vorremmo sapere se sono state recepite. Arrivano numerose segnalazioni da cittadini e anche dal responsabile locale della Lav, Roberto Corona, che ha contattato Comune e carabinieri forestali. Le condizioni igienico-sanitarie, documentate, sono pessime». La Lav si è resa disponibile ad accogliere il cane. «Ma alle nostre richieste non c'è stata risposta», afferma Salaris, «e le persone che lo vedono, fanno le segnalazioni a me. Spero che ora il Comune ci ascolti». (ste. lap.)

