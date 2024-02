Ex manager di Eutelia (latitante) muore a Dubai  

Firenze. P otrebbe essere l'imprenditore aretino Samuele Landi, ex ad Eutelia, azienda di telefonia che fece bancarotta nel 2010, uno dei cadaveri ripescati dieci giorni fa dalla guardia costiera emiratina a 25 miglia dalla costa di Dubai dove il manager abitava su una piattaforma artificiale galleggiante. Si tratta di una chiatta hi tech dove vengono sperimentati futuribili quartieri urbani offshore, ancorata in acque internazionali.

Le onde tirate su da un fortunale hanno spazzato via la struttura e chi c'era sopra. Landi, che per la giustizia italiana è un latitante - fu condannato contumace a 8 anni per la bancarotta di Eutelia, sentenza definitiva -, da allora è scomparso.

La tempesta ha travolto anche la sua isola-test per una nuova vita urbana. In quattro, forse cinque persone, sono state vittime del naufragio. Indossavano tutti il giubbotto salvagente, due sono morti. Altri due sono sopravvissuti perché si sono lasciati trasportare dalla corrente restando a pelo d'acqua, senza perdere energie e aspettando i soccorritori. Un superstite ha incontrato la moglie Laura a Dubai e le ha detto di averlo visto tirato via in direzione opposta mentre si aggrappava a un relitto. Ieri la polizia guardacoste di Dubai ha comunicato a voce ai familiari che le impronte digitali di uno dei cadaveri recuperati corrispondono a quelle di Landi.

