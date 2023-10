Ex Macciotta, nuova vita dopo 10 anni 

I pianti dei bimbi non si sentono da un pezzo, ma nel gigantesco immobile che ha dispensato vita e cure a generazioni di cagliaritani qualcosa ha ripreso a muoversi. Un furgoncino dentro il cortile, due vetture e qualche voce in sottofondo: dopo dieci anni di silenzio e abbandono, l’ex clinica Macciotta è pronta davvero a lasciare il passato alle spalle e a guardare oltre. Oltre la recinzione che dall’estate del 2013 ne ha impedito l’accesso; oltre ad annunci e intenzioni che ora sono realmente pronti a trasformarsi in realtà. L’appalto è stato assegnato: tra meno di un mese inizieranno i lavori destinati a scrivere una nuova pagina dello storico e prezioso stabile arrampicato su via Porcell e legato a doppio mandato alla storia del capoluogo sardo e non solo.

Il futuro

Settemila metri quadri totali, distribuiti su diversi edifici dai due ai cinque piani e un investimento a sei zeri: più di dieci milioni di euro totali, di cui un milione e 250mila euro messi a disposizione dall’Ateneo e i restanti 9 milioni e centomila arrivati grazie al Fondo di sviluppo e coesione. Serviranno per realizzare un nuovo blocco didattico con 12 aule moderne e con elevatissimi standard di sicurezza, biblioteca di circa 100metri quadri, ampio spazio mensa, punto ristoro e diversi locali studio a disposizione di universitari e docenti. E poi: spazi per le riunioni e il lavoro di studenti e dottorandi, con duecento postazioni dotate di adeguate strutture tecnico-amministrative. Ma nel futuro prossimo, in questo angolo di Cagliari vicino alla rinascita, ci saranno anche un terrazzo vista mare, un parco urbano e un archivio storico che consentirà di mantenere viva la memoria delle grandi gesta della pediatria isolana.

I rettori

Ci sono voluti dieci anni dalla dismissione, nove di iter e burocrazia varia e tre nomine, per passare dalla teoria alla pratica. Il tutto in piena continuità amministrativa e con perfetta condivisione d’intenti tra i rettori succedutisi nel tempo. A partire da Giovanni Melis, proseguendo con Maria Del Zompo, che in fase di illustrazione del progetto definitivo - a due giorni dal Natale 2020 e alla presenza di un ricco parterre di ospiti - si apprestava a terminare il suo mandato con l’annuncio: «Restituiremo uno spazio importante alla città». A godere delle evoluzioni ora c’è l’attuale rettore Francesco Mola. «Restituire alla città gli spazi dell’ex clinica Macciotta è sempre stata una priorità per il nostro ateneo», ribadisce con altrettanta emozione. «L’ex clinica rappresenta un pezzo di storia per la nostra città, abbiamo lavorato in piena sinergia e sintonia con tutte le istituzioni affinché questo edificio possa essere vissuto da tutta la cittadinanza. Sarà un luogo di studio e ricerca, ma anche uno spazio aperto in cui tutta la comunità intera potrà ritrovarsi».

L’iter

Nove offerte pervenute, con aggiudicazione finale andata alla ditta Operazione srl di Napoli: tra meno di trenta giorni darà il via alle opere, che in due anni dovrebbero riconsegnare lo stabile riqualificato Un intervento, quello sull’ex clinica Macciotta, che ha messo insieme e visto procedere a braccetto diverse istituzioni, e che rientra tra le azioni previste dall’Accordo di programma quadro - Infrastrutture strategiche regionali per la conoscenza, sottoscritto a maggio 2014 con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, l’Università degli studi di Sassari, l‘Accademia delle belle arti Mario Sironi, e la Regione, con la cui collaborazione l’Ateneo cittadino ha portato avanti l’attuazione dell’accordo. Oltre alla Soprintendenza, che ha curato passo passo i lavori dal punto di vista tecnico, portando a un progetto di riqualificazione nel pieno rispetto della storicità delle strutture. Adesso il conto alla rovescia può partire davvero.

