Ex-Ma verso la sospirata apertura  

«Il progetto di rivitalizzazione dell’ex Mattatoio vi stupirà: sarà uno spazio aperto alla cittadinanza, come un campus americano e partiremo anche con il corso di Restauro». Parola di Auneddu Mossa, presidente dell'Accademia di Belle Arti di Sassari. Questa volta è proprio imminente l'apertura dell'Ex-Ma, l'area tra via Duca degli Abruzzi, via Zanfarino e via Catalocchino che ospitava il Mattatoio Comunale. «È tutto pianificato, abbiamo risolto i problemi burocratici, manca solo la certificazione agibilità da parte dei Vigili del fuoco e del Comune. Già da fine mese porteremo arredi e attrezzature e tra poco comunicheremo la data di apertura». Se non già il prossimo mese, l'inaugurazione potrebbe avvenire a inizio estate con un evento aperto al pubblico. Si tratta di una delle opere più attese, che ha richiesto dodici anni di lavori e sei milioni di euro di finanziamenti. L'allora sindaco sassarese Nicola Sanna ha ceduto all’Accademia “Sironi” di Sassari l'Ex-Ma in comodato d’uso gratuito per 30 anni.

Il progetto

L'area è di 7 mila metri quadri, 3 mila coperti. Gli spazi chiusi sono dedicati alle aule per la didattica, ai laboratori, agli atelier e a un'aula magna che diventa all'occorrenza sala per il cinema o il teatro. L'idea è quella di farlo diventare una sorta di campus delle arti e dello spettacolo. Gli uffici e le altre aule restano invece nell'edificio storico dall'altro lato della strada, in via Catalocchino, interessato da lunghi lavori di restauro. I tre ingressi dell'Ex-Ma (via Duca degli Abruzzi, via Zanfarino e via Catalocchino) saranno sempre aperti così da consentire a tutti di poter frequentare o semplicemente attraversare il nuovo complesso, in una sorta di continuità con l'attigua piazza Moretti. È prevista pure un'area ristoro e pare sia proprio questa che abbia creato qualche intoppo.

Il corso di restauro

Unica in Sardegna è tra le sette accademie autorizzate due mesi fa dal Ministero ad attivare corsi di formazione per figure professionali nell'ambito del restauro. I corsi, di durata quinquennale a ciclo unico, sono articolati in sei profili formativi professionalizzanti e prevedono una prova finale con valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di Restauratore di beni culturali.