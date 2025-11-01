VaiOnline
Villacidro.
02 novembre 2025 alle 00:17

«Ex Keller, pronti a ripartire» 

Il Consorzio industriale ha pubblicato una manifestazione d’interesse 

Si riparte da una manifestazione d’interesse: l’ex Keller di Villacidro riprende la strada interrotta 15 anni fa e ricomincia a produrre carrozze ferroviarie. Quando il discorso sulla ripresa dello stabilimento, in località Cannamenda, sembrava definitivamente chiuso, anche perché i misteriosi acquirenti si sono sempre dileguati prima di versare gli oltre 10 milioni di euro richiesti, la salvezza è arrivata dal proprietario, il Consorzio provinciale industriale che si è impegnato per rimettere in marcia l’impianto fermo da tempo, ma anche dalla Regione che ha messo a disposizione 8 milioni di euro per il rilancio dell’area industriale più importante del Medio Campidano.

Il futuro

«Un passo in avanti – dice il presidente del Consorzio, Enrico Caboni – che apre nuove prospettive nella partita della Keller. Grazie a un lavoro di squadra tra Regione, Comune e Provincia stiamo trasformando una crisi in un’opportunità di rilancio industriale, partendo da un impianto moderno per la costruzione di treni. Lavoro e occupazione che, a parte il riassorbimento degli ex lavoratori della fabbrica, riapriranno le piccole botteghe artigianali, un indotto non di poco conto. Un segnale positivo alla luce del profondo rosso dell’industria che non risparmia il nostro territorio». Una fiducia nel futuro che arriva al termine della travagliata vicenda dell’azienda elettromeccanica consumata fra debiti milionari, depotenziamento produttivo, fallimenti, chiusura e vicende giudiziarie appena concluse.

Determinante per ripartire è la tenacia, la voglia di non mollare. Già nel mese di giugno l’assessore regionale all’Industria, Emanuele Cani, aveva annunciato la manifestazione d’interesse, ufficializzata nei giorni scorsi. «La riapertura dell’ex Keller – dice il consigliere regionale di maggioranza del territorio, Emanuele Matta – seguendo un modello di sviluppo moderno e sostenibile, si traduce in un rilancio economico del Medio Campidano, una delle province più povere d’Italia, in particolare dell’area industriale di Villacidro, simbolo dell’economia della Sardegna. Il percorso ha richiesto particolare attenzione, fondamentale il finanziamento da 8 milioni di euro approvato dal Consiglio e destinato alla fabbrica delle carrozze ferroviarie».

La procedura

La manifestazione di interesse ha dovuto attendere la conclusione dell’iter giudiziario di agosto che ha accertato la titolarità del bene in capo al Consorzio. Il 24 ottobre l’avviso, valido per 30 giorni, per raccogliere informazioni su potenziali gestori interessati all’appalto per i prossimi 30 anni, non è ammesso il rinnovo tacito. I lavori di riqualificazione del compendio saranno a carico del conduttore, previsti finanziamenti pubblici. Tra i punti fermi ci sono la vocazione ferroviaria del sito, la precedenza in caso di vendita, la salvaguardia dell’occupazione locale, la parità di genere, la formazione professionale e il rispetto delle normative ambientali e di sicurezza.

