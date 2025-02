«Ex Keller, il Consorzio paghi» 

Circa dieci milioni di euro. È la cifra che dovrà versare il Consorzio industriale di Villacidro per l’acquisto di quel che resta della Keller Elettromeccanica, la fabbrica di vagoni ormai dismessa da anni. La Corte d’appello di Cagliari ha dato ragione ai curatori fallimentari, assistiti dagli avvocati Enrico Salone e Franco Tului, chiudendo un lunghissimo contenzioso che era prima sbarcato davanti ai giudici amministrativi per poi approdare al Tribunale ordinario. Ora ci potrebbe essere un ricorso per Cassazione, ma che potrà esprimersi solo sulla legittimità del procedimento e non più nel merito.

La vicenda

Nel 2017, esercitando le facoltà di legge, il Consorzio aveva ottenuto di poter riacquistare lo stabilimento per la produzione, costruzione, manutenzione, ristrutturazione, allestimento di vetture e vagoni ferroviari, locomotive e automotrici. La Keller, però, di fatto non è mai ripartita. L’ente, dal canto suo, riteneva di poter acquisire le aree e degli impianti a costo zero (di fatto un esproprio), visto che la fabbrica di treni aveva ricevuto negli anni contributi pubblici superiori al valore del complesso industriale. I curatori fallimentari della società ritenevano illegittima questa soluzione, tanto che ne è nato un complesso contenzioso giudiziario davanti alla Corte d’appello di Cagliari: il Ctu aveva stabilito un valore di 11.634.794 euro (comprensivi di oltre 2 milioni di valore dei macchinari), a cui si devono sommare un altro milione e 200 mila euro per il valore delle aree.

Il ripensamento

Nel corso della causa davanti alla Corte d’appello il Consorzio, difeso dall’avvocato Giovanni Maria Lauro, aveva poi deliberato di revocare la volontà di acquisire la Keller. Questa decisione era stata prima impugnata al Tar e poi era finita al Consiglio di Stato che, definitivamente, aveva dato ragione ai curatori della società fallita. Ora anche il procedimento davanti ai giudici d’appello di Cagliari si è chiuso a favore del Fallimento Keller che potrebbe vedersi pagare una cifra sopra i 10milioni di euro. Contro questa decisione è possibile ricorrere alla Corte di Cassazione per i soli profili di legittimità, dunque bisognerà vedere cosa deciderà il Consorzio nelle prossime settimane.

Il contenzioso

L’intero contenzioso si è dunque giocato sulla volontà dell’Ente consortile di acquistare l’ex fabbrica di vagoni di fatto a costo zero, utilizzando la norma che consente di “scontare” i finanziamenti pubblici ricevuti negli anni dai privati. Una scelta che i giudici hanno bocciato, assieme a quella di ritornare sui propri passi una volta accertato che la cifra da pagare sarebbe stata rilevante.

Dopo quasi otto anni, ora la Corte d’appello ha depositato la sentenza e chiuso la vicenda nel merito, stabilendo che la cifra da pagare si aggirerà attorno ai 10 milioni di euro (che potrebbero sfiorare gli 11 con gli interessi).

RIPRODUZIONE RISERVATA