Ex insegnante di musica trovato morto nel camper diventato la sua abitazione 

Per giorni nessuno si è accorto del suo dramma: soltanto ieri mattina qualcuno ha chiamato i carabinieri per avvertire del fortissimo odore che proveniva dal malconcio camper in cui l’uomo viveva da anni, e che non preannunciava alcunché di buono. È stato così che carabinieri, vigili del fuoco del distaccamento del Porto e soccorritori del 118 hanno scoperto il corpo, ormai in decomposizione, dell’anziano pensionato ex insegnante di musica, che abitava ormai da tempo in quel camper stipato di oggetti nello sterrato fra via Curie e via Corsica, a Monte Urpinu. Si chiamava Carlo Sanfilippo, aveva 75 anni e, a quanto sembra, viveva in totale solitudine da tempo rifiutando i contatti con chiunque conoscesse, parenti compresi. Nemmeno gli ex colleghi insegnanti della scuola media “Manno”, dove Sanfilippo era stato docente di educazione musicale per lunghi anni, sapevano che vivesse in quel camper: da tempo aveva scelto di sparire nel nulla, e vi era riuscito.

Vita da anziano in totale solitudine

Lo conoscevano, probabilmente senza nemmeno sapere la sua identità, gli abitanti nella zona di via Corsica e via Curie: quel grande sterrato è una comoda area che i residenti utilizzano per parcheggiare le proprie auto e, in qualche caso, anche qualche camper. Ma solo quello Ford, vecchissimo e forse nemmeno più funzionante, di Sanfilippo era abitato. Proprio a un residente in quella zona a poche decine di metri dall’ospedale “Binaghi”, è venuto il sospetto che l’uomo fosse deceduto: ieri mattina, quando ha raggiunto la propria auto in sosta poco lontano dal mezzo, ha sentito un odore fortissimo e inconfondibile. Era quello prodotto dalla decomposizione del corpo dell’insegnante in pensione, che evidentemente era morto già da alcuni giorni.

La scoperta del cadavere

Vigili del fuoco e soccorritori del 118, sotto lo sguardo dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia, hanno aperto la porticina del camper e scoperto così il corpo, adagiato su un materasso. I carabinieri hanno dovuto spostare una grande quantità di oggetti, in parte del tutto inutili, accatastati dentro il mezzo. Soltanto dopo aver aperto un varco, indossando le mascherine, per gli operatori del 118 è stato possibile raggiungere il corpo di Sanfilippo disteso sul materasso. Il camper è stato messo sotto sequestro, ma il magistrato di turno - considerato che tutti i segni portano a concludere per una morte naturale - ha autorizzato la rimozione del corpo.

