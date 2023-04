Ex industria, progetto milionario 

«Non chiediamo un’assunzione stabile, ci basta lo stesso trattamento riservato ai lavoratori ex Scaini». Per quasi dieci lunghi anni è stata la voce unanime dei dipendenti dell’ex Keller, espulsi dal mondo dal lavoro dopo il fallimento della fabbrica dei vagoni ferroviari di Villacidro. La risposta tanto attesa è finalmente arrivata: la Regione ha stanziato oltre un milione di euro destinati alla retribuzione di 65 lavoratori del Medio Campidano, reimpiegati nei Comuni di residenza per otto mesi e per 30 ore settimanali.

La Regione

L’ulteriore opportunità di lavoro per gli ex Keller si è aperta a dicembre col nuovo piano d’intervento della Regione «attraverso l’attivazione di cantieri occupazionali in favore dei lavoratori destinatari di procedura di licenziamento collettivo ex Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri, Ottana Energia e S&B Olmedo». Dunque un bando che ha impegnato un finanziamento per complessivi 2.263.914 euro. La fetta maggiore di 1.462.500 euro è per gli ex Keller, 65 in tutto in una graduatoria di 118 unità coinvolte. «La Regione – afferma l’assessora al lavoro, Ada Lai – non lascia soli i lavoratori. Si tratta di cantieri, non chiamiamoli lavoretti, non a caso la gestione l’abbiamo affidata alla Protezione civile e all’Aspal. All’appello rivolto a 580 persone in tutta la Sardegna hanno risposto 118, ci auguriamo che gli altri abbiano trovato un’occupazione o siano alla ricerca di auto-impiego. Faremo un’ulteriore indagine. L’obiettivo è che le industrie andate male tornino a progettare lavori stabili».

Il progetto

I Comuni del Campidano coinvolti sono 14: Arbus, Sanluri, San Gavino, Villacidro, Guspini, Gonnosfanadiga, Samassi, Serrenti, Serramanna, Sardara, Collinas, Furtei, Segariu e Pabillonis. Ciascuno ha tempo fino al 10 maggio per elaborare un’ipotesi di utilizzo dell’attività da svolgere, con assunzione diretta presso il Comune di residenza o limitrofo o tramite l’Unione dei Comuni, ambito sovracomunale in coerenza con gli ambiti territoriali di Protezione civile. Dopo anni di lotta, soddisfatti i lavoratori. «È una bella notizia – dice Sandro Cancedda di Arbus – e nello stesso tempo una gradita sorpresa. Non ci speravo più. Che dire, ora l’impegno deve essere il rinnovo del progetto». È l’auspicio del sindacalista della Sial Cobas Sardegna, Gian Luigi Marchionni: «Consideriamolo un punto di arrivo e di partenza insieme. Abbiamo lottato tanto in questi anni, dovremo farlo ancora, anno dopo anno la Regione si deve far carico di mettere i fondi necessari in bilancio. Saremo vigili. Intanto invito chi non l’ha fatto a presentare la domanda, la scadenza è stata prorogata al primo maggio».