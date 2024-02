Ex Ilva, clima sempre più teso 

Diventa sempre più esasperato il clima sul destino delle acciaierie di Taranto con il governo che accusa ArcelorMittal di non collaborare e la manager della multinazionale, Lucia Morselli, che annuncia di querelare il leader della Uilm mentre i sindacati si preparano a nuovi presidi sul territorio ed alla convocazione di lunedì a Roma per un nuovo tavolo con il governo. «L’azienda non ha fornito alcuna informazione estratta dai propri database in merito alle imprese che possono utilizzare gli strumenti che abbiamo messo in campo con il decreto legge», lamenta il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, che nei giorni scorsi a Cagliari aveva spiegato quanto la vicenda dell’ex Ilva sia legata al rilancio della Sanac di Macchiareddu. A questo punto l'amministrazione straordinaria dell’acciaieria appare sempre più concreta e forse molto vicina: «Il confronto fra socio pubblico e privato - osserva infatti Urso - non sembra aver sortito la soluzione che tutti auspicavamo. La prossima settimana - ricorda - inizieranno le votazioni in commissione sugli emendamenti ai due decreti integrati che riguardano Acciaierie d'Italia e soprattutto l’indotto».

