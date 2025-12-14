«Ex hotel Cama abusivo: è da abbattere» 

Sedici pagine per concludere: la Cassazione rigetta il ricorso dell’architetto Giovanni Michele Lochi contro le decisioni del tribunale prima e della Corte d’Appello di Cagliari in secondo grado di demolizione dell’ex hotel Cama in via Vittorio Veneto.

Niente da fare, anche per gli ermellini l’abuso nella trasformazione da albergo in edificio residenziale c’è stato e riguarda non solamente la parte che si ritiene fuori dalle norme urbanistiche ma l’intero edificio articolato in 36 appartamenti disposti su sei piani. «Un’opera edilizia totalmente abusiva perché realizzata mediante titoli abilitativi illegittimi (in quanto fondata su false dichiarazioni) e in contrasto con lo strumento urbanistico vigente», si legge nella sentenza firmata dal presidente, Luca Ramacci.

Richieste respinte

L’avvocatessa a difesa, Rossella Oppo, aveva articolato in otto punti i motivi a supporto dell’istanza di revoca dell’ordine di demolizione dell’edificio in via Veneto o, in subordine, dell’individuazione delle sole parti ritenute realizzate illegittimamente, emesso dal Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Cagliari. Secondo la Cassazione non è possibile: le opere realizzate avevano comportato una radicale e profonda trasformazione dell’originario e convertito «illecitamente la struttura alberghiera in un complesso per civile abitazione con mutamento anche dalla sagoma dando così luogo a una nuova costruzione». E alla richiesta di salvare l’edificio restituendolo all’originario utilizzo alberghiero, la Corte di Cassazione risponde picche dopo aver verificato l’immobile nella sua interezza come «nuova costruzione». E spiega perché: «Il ripristino per riportare l’immobile dalla destinazione residenziale a quella alberghiera, richiederebbe interventi radicali nel manufatto, incidenti sia sulla sua volumetria, sulla sua sagoma e sulla sua struttura interna al fine di eliminare abusi comunque insanabili». Insomma, non si può far: abuso punto e basta.

Bene comunale

La Cassazione ha anche trattato la parte che riguarda la legittimità del provvedimento del Consiglio comunale di acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile in luogo della demolizione, ritenendo fondate le censure avanzate dall’avvocatessa Oppo ma questo giudizio, precisa la Corte, «non comporta l’annullamento dell’ordinanza di demolizione bensì il riconoscimento a chiedere la revoca o la sospensione dell’ordine». Per i giudici romani l’abuso non solo su una parte ma su tutto l’edificio è un punto fermo, in linea con le conclusioni sia del Tribunale di Oristano che della Corte d’appello che portano alla demolizione dell’intero fabbricato.

Housing sociale

Il Comune non è per la demolizione e conferma la volontà di acquisire l’edificio assegnando gli appartamenti non occupati da famiglie che hanno titolo a cittadini che hanno le caratteristiche per accedere all’housing sociale. Ci sono ancora aspetti burocratici da sistemare senza escludere qualche altro passaggio giudiziario tra i tanti della vicenda.

