Ex guardia medica, allarme amianto 

Basta guardarla, l’ex guardia medica in via Gramsci a Sestu, per notare una decadenza sempre più critica. L’edificio è chiuso da circa trent’anni, ma ultimamente è arrivato l’allarme: il tetto sembra sul punto di crollare sotto il peso delle erbacce che ci crescono, quasi una piccola foresta.

Rischio crolli

«Agli ormai consueti problemi di igiene, in particolare per la presenza di erbacce, topi e insetti, e allo stato fatiscente del fabbricato, pericolante in alcune parti, si è aggiunto il rischio derivante dalle condizioni della copertura in eternit, frantumata e con un enorme buco al centro», denuncia la consigliera di Articolo Uno Anna Crisponi. «Ho più volte denunciato lo stato della struttura e la necessità di riacquisirla al patrimonio comunale dopo lo scippo della Asl, che già in passato si è mostrata disposta a fare un baratto con ulteriore cubatura per il poliambulatorio di via Dante. Ma adesso è urgente che il Comune si attivi per richiedere alla Asl un immediato intervento per rimuovere la copertura in eternit, una vera bomba ecologica».

Proteste

Segnalazioni arrivano pure da Pierpaolo Meloni, che gestisce lo Spazio Samsa proprio di fronte: «I fichi d’India crescono a frotte, è un segno di come lì non sia fatto alcun controllo o intervento, potrebbe venire giù tutto da un momento all’altro».

La storia del vecchio ambulatorio è lunga e tormentata: prima un edificio comunale, poi acquisito dalla Asl senza pagare tornaconti, come spiega la consigliera Crisponi usando appunto la parola “scippo”, e infine chiuso dopo l’apertura di una nuova struttura in via Dante. Dopo, i lunghi anni dell’abbandono. Ultimamente qui vivono alcuni gatti e la Asl ha fatto un po’ di manutenzione, pulendo il giardino e mettendo in sicurezza l’accesso con un cancello nuovo; l’ambulatorio invece è un rudere.

Le trattative

Ma sono in corso da mesi le operazioni burocratiche perché torni al Comune: «C'è già un accordo per l'acquisizione tra il Comune e la Asl e gli uffici stanno lavorando agli adempimenti burocratici», dichiara la sindaca Paola Secci. Parole simili dalla Asl: «Sono in corso i perfezionamenti degli atti tecnici amministrativi per la concessione d'uso al Comune di Sestu». Che si tratti di acquisizione, o di concessione, la speranza per tutti è di vedere presto gli operai qui.

