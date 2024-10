Ex Gkn, Greta Thunberg insieme ai lavoratori in lotta 

CAMPI BISENZIO. L'attivista svedese Greta Thunberg è arrivata ieri nello stabilimento ex Gkn, alle porte di Firenze, per incontrare gli operai in lotta nella fabbrica occupata. Accolta dai rappresentanti della rsu, Thunberg ha raggiunto il luogo dove i lavoratori erano riuniti in assemblea.

La giovane ambientalista è in questi giorni in Italia per lo sciopero nazionale per il clima. «Vogliamo reindustrializzare questa fabbrica per sottrarla a potenziali logiche speculative e di consumo del suolo», ha detto Dario Salvetti della rsu: «Questa è l'idea di un vasto movimento climatico internazionale che, con la presenza simbolica anche di Greta, dichiara che la contrapposizione fra lavoro e ambiente non esiste».

