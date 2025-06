Ex giocatori donano una sedia job 

La passione per il pallone è sfociata nella solidarietà. Espressione concreta di amicizia e valori sportivi, le vecchie glorie del calcio ogliastrino hanno donato una sedia job a La Soffita di Peo, un’organizzazione di volontariato nata sulla scia della voglia di fare di Pierpaolo Loddo, per tutti Peo, affetto da Sclerosi multipla, scomparso nel 2021.

La consegna della carrozzina da mare per disabili è avvenuta ieri pomeriggio a Orrì, all’altezza dello stabilimento balneare Hakuna Matata che ha ospitato l’evento. Le vecchie glorie del calcio di zona, una sessantina di ex calciatori, si sono quotate per acquistare la sedia job, un’iniziativa sostenuta anche dal gruppo social Ogliastra calcio. Presenti all’iniziativa, oltre a diversi ex calciatori e arbitri, tra cui Giovanni Mascia, anche la mamma di Peo, Antonella Deiana, e gli amministratori comunali Irene Murru e Riccardo Falchi.

