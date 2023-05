Ex giardini Charanga sotto sequestro: concluso lo sgombero 

Lo sgombero dei locali negli ex giardini del Charanga, occupati abusivamente da 17 anni, è stato completato: ieri mattina gli agenti della Polizia Locale e gli operai del Comune sono intervenuti per completare le operazioni iniziate nelle ultime settimane. Alla fine, dopo diverse ore, gli ultimi due inquilini rimasti hanno lasciato uno dei due locali e i poliziotti hanno disposto il sequestro preventivo dell’area di circa un ettaro all’inizio di viale Regina Elena, piazzando dei lucchetti con catena per permettere alle persone che vivevano qui di recuperare quanto ancora presente all’interno del caseggiato. Dunque lo stabile è nuovamente nella disponibilità del Comune. Che ora dovrà decidere cosa fare di questo bene per troppo tempo abbandonato.

Gli ultimi due inquilini hanno lasciato lo stabile. Nell’ultimo sopralluogo della commissione Patrimonio avevano ribadito: «Certo, siamo dalla parte del torto, ma non siamo delinquenti e l’elettricità, contrariamente a ciò che qualcuno ha insinuato, la paghiamo noi». Avevano chiesto ancora un po’ di tempo per trovare un’altra sistemazione. E ieri hanno dovuto abbandonare quella che per tanto tempo è stata la loro casa.

I “Giardini del Charanga” sono stati un locale notturno affollato dai giovani nelle notti degli anni Novanta. Poi, nel 2006, la revoca della concessione all’associazione che gestiva lo spazio. Da quel momento sono iniziate le occupazioni abusive. Fino a ieri con l’uscita di scena degli ultimi due inquilini. Ora la speranza è che non si debba attendere anni per una sua rinascita. (m. v.)

