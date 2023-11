Ex giardini Charanga, nuovo blitz: sgomberati due occupanti abusivi 

La nuova occupazione degli ex giardini Charanga, dopo lo sgombero dello scorso maggio, è durata meno di dodici ore: ieri gli agenti della Polizia Locale hanno liberato ancora una volta lo spazio di viale Regina Elena. Le due persone, un uomo e una donna, che sono riuscite a entrare nei locali mercoledì notte sono state identificate dai poliziotti. Rischiano una denuncia per occupazione abusiva. Resta il problema della sorveglianza: il Comune potrebbe ora murare la struttura altrimenti sempre a rischio.

Oggetti

Un’operazione, quella della Municipale, nata quasi per caso. Gli agenti ieri mattina si sono presentati nell’area ex Charanga per consentire ai vecchi occupanti di recuperare alcuni loro oggetti personali lasciati all’interno dopo lo sgombero di sei mesi fa. Gli agenti hanno così scoperto che qualcuno era entrato nei locali. Una volta allontanati i due nuovi occupanti, si è potuto procedere con la restituzione degli effetti personali ai vecchi “inquilini”.

Il futuro

«Stiamo parlando di uno dei luoghi più belli della città», evidenzia Enrica Anedda Endrich, presidente della commissione comunale Cultura. Proprio mercoledì mattina i commissari hanno effettuato un sopralluogo per studiare il possibile futuro dell’area e la sua destinazione da proporre alla giunta. «Mi auguro», prosegue la Anedda, «che i giardini vengano sistemati al più presto e messi a disposizione dei cittadini. Poi si dovranno sorvegliare i locali in attesa del completo recupero. Spero che l’area possa far parte di un percorso culturale, storico e identitario che comprenda il Bastione, il Terrapieno, i Giardini sotto le mura e i Giardini pubblici per arrivare alla Cittadella dei Musei». (m. v.)

