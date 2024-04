«Ex geometri, c’è un corso da salvare» 

Tempo di iscrizioni per il nuovo anno scolastico e tempo di lotte. Pronti a dare battaglia alcuni genitori per riattivare l’indirizzo Cat (Costruzioni, ambiente e territorio, in pratica l’ex geometri) nell’istituto di istruzione superiore Zappa-Pitagora.

All’indomani della richiesta di iscrizione, le famiglie si sono viste recapitare una nota in cui si chiede, a chi aveva scelto l’indirizzo geometri, di indicare una seconda preferenza visto che quest’anno l’indirizzo rischia di chiudere i battenti. Tra l’altro Il Cat è assente anche a Senorbì e Sanluri, i due centri più vicini al Sarcidano: l’unica soluzione è spostarsi a Cagliari o a Oristano con tutti i disagi che questa situazione comporta.

La protesta

La mobilitazione è già cominciata e le famiglie si sono unite per lanciare il loro appello al dirigente scolastico dello Zappa-Pitagora Marco Saba, al sindaco di Isili Luca Pilia e a tutti i primi cittadini dei paesi che fanno capo alla Comunità montana Sarcidano-Barbagia di Seulo. «La nostra scelta», hanno scritto le famiglie nella loro lettera, «è dettata dalla convinzione che il corso abbia un’importanza strategica nel nostro territorio».

Nella scuola isilese gli ultimi studenti del corso Cat si diplomeranno alla fine di questo anno scolastico: poi non si avrà un seguito. Quello che è stato riscontrato negli anni è che il corso pare non abbia più riscontrato interesse da parte dei neo iscritti arrivati dalla medie. «Un dato», aveva già spiegato un anno fa il dirigente scolastico Marco Saba, «in linea con la tendenza nazionale, nonostante tutti gli sforzi profusi dai docenti per far capire l'importanza degli sbocchi che ancora offre questo indirizzo».

La linea

Le famiglie degli studenti sono convinte del contrario: «Questo corso», hanno scritto i genitori, «manca ormai da troppi istituti, a breve ci sarà un conseguente aumento di richiesta di questa figura professionale». Un investimento per il futuro dunque secondo i genitori da non sottovalutare ma da vedere come un’opportunità per i ragazzi che stanno uscendo dalle scuole medie che potrebbero ripiegare su un altro indirizzo. Lo Zappa-Pitagora, poi ha visto un aumento di iscrizioni dei vari indirizzi. L’Afm, più semplicemente “ragioneria tradizionale”, e Scienze umane sono quelli più gettonati, resistono invece il liceo scientifico e gli indirizzi linguistico e turistico.

