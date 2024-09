Ex fortini militari nel mirino dei vandali 

Vandali di nuovo in azione tra i fortini del territorio. A farne le spese questa volta è una delle fortificazioni militari a Margine Rosso dove nei giorni scorsi è stato divelto il cancelletto che chiudeva l’accesso sulla spiaggia.

«Questo bunker fa parte di un sistema di fortini che proteggevano la spiaggia, realizzati tra il 1940 ed 1943, nel sistema di difesa aveva il compito di contrastare l'avanzata dei carri armati che ipoteticamente sarebbero sbarcati sulla battigia» ha spiegato il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu, «il nostro lavoro da anni è quello di valorizzare questi beni storici. Ripulito e chiuso per evitare ulteriori atti vandalici al suo interno, oggi ancora una volta dobbiamo riparare i danni fatti. Purtroppo il contesto in cui operiamo non permette che un bene pubblico rimanga integro, ma siamo e saremo sempre pronti ad intervenire».resi di mira dai balordi anche i fortini del Simbirizzi usati come discariche.

