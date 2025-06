Ex fortini ancora nel mirino dei teppisti: distrutti i vetri 

Vandali ancora in azione nella zona di Su Forti a Margine Rosso vicino alla chiesetta di San Luca. I balordi hanno distrutto, probabilmente lanciando sopra delle pietre, i vetri del Forte, in abbandono da anni ma che i volontari stavano cercano di recuperare sistemando anche nell’area circostante fiori e panchine.

Non è la prima volta che succede: di notte la zona, come hanno raccontato alcuni residenti, è frequentata da persone poco raccomandabili che fanno terra bruciata distruggendo ciò che capita loro a tiro. Qualche tempo fa erano state distrutte anche tutte le panchine che poi i volontari avevano prontamente riparato e rimesso al proprio posto.

I balordi che bivaccano nella zona, avevano anche deturpato il fortino con scritte e disegni vari impressi con le bombolette spray. Da qui la richiesta al Comune di sistemare le telecamere anche dopo gli ultimi furti che si sono verificati nella zona.

Il fortino era il primo nucleo della chiesa di San Luca. Una volta eretta la chiesa è stato usato per altri scopi, come ad esempio per le celebrazioni dei matrimoni. Il presidio militare era stato realizzato agli inizi dell’Ottocento come baluardo contro le invasioni dal mare.

