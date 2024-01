Ex Fornaci Scanu, sì tra le polemiche 

Il 2023 guspinese si chiude con l’approvazione del piano di lottizzazione ex Fornaci Scanu che occupa un’area di oltre 55 mila metri quadri dalla Statale 126 (via Gramsci) alla zona di insediamento industriale, artigianale e commerciale. Nell’ultimo Consiglio comunale sono state analizzate le osservazioni ricevute dal comitato di cittadini e la comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione del particolare interesse di alcuni immobili di archeologia industriale. Il parere è quasi unanime. Dalla maggioranza un’astensione: Filippo Usai non è favorevole alla costruzione nuove abitazioni.

I dubbi

«Guspini - sostiene Usai, che polemizza con la sua maggioranza sul ritardo nell’approvazione del nuovo Puc - non ha bisogno di case ma di un Puc che faccia investire nell'acquisto, la ristrutturazione e riqualificazione di strutture già esistenti, che per una serie di impedimenti normativi oggi non è fattibile fare. Tra via Matteotti e via Gramsci è record di case disabitate, oppure lottizzazioni iniziate e mai finite come quella di Seddas. Perché la stessa celerità che si sta impiegando nell'approvare questo piano non è la stessa messa in campo per l’approvazione del Puc? Un altro anno è passato e non se ne vede nemmeno l'ombra».

Le variazioni

Nel nuovo piano di lottizzazione vengono apportate le modifiche che escludono gli immobili su cui la Soprintendenza ha posto il vincolo. Sono state invece rigettate le proposte sull’assetto alternativo al piano avanzate dal comitato di cittadini: localizzazione delle aree verdi e destinazione d’uso delle volumetrie. «Il Consiglio comunale ha dato ragione alle nostre osservazioni ma nel piano sono ancora presenti numerose anomalie. Ci faremo ancora sentire», dice Francesco Marras, ex sindaco e portavoce dei 17 cittadini firmatari. Oltre alle unità abitative, il piano recupererà una area degradata. Verrà realizzata una strada tra via Gramsci e viale Di Vittorio e là saranno costruiti centri commerciali: «Posti di lavoro che rimangono a Guspini, fondamentali in un periodo di crisi», aggiunge, favorevole a questo punto, Usai. La minoranza ha votato a favore e attacca il comitato di cittadini: «È un’azione politica. La loro segnalazione ha poco a che vedere con la reale preoccupazione per gli immobili da salvaguardare. Il piano è necessario per dare decoro all’ingresso di Guspini, per le attività commerciali che sorgeranno e per una ripresa economica. Ad ogni modo - conclude Simona Cogoni - il nuovo Puc è necessario per ridare vita al centro storico».

