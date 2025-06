Ex Fornaci Scanu, maggioranza sotto stress 

A Guspini il Consiglio comunale ha approvato il primo stralcio del piano che cambierà volto alla zona nord-ovest dell’abitato. Prende avvio la trasformazione dell’area ex Fornaci Scanu che da sempre divide in due il paese: ospiterà infrastrutture primarie, volumetrie abitative e commerciali, spazi pubblici. La minoranza vota a favore ma tra i banchi della maggioranza non mancano i contrasti, fino all’astensione critica da parte del consigliere FIlippo Usai.

«Questo primo stralcio – spiega l’assessore all’Urbanistica Alberto Lisci – interessa circa il 70% dell’area complessiva, con nuove urbanizzazioni e la cessione di oltre 4.300 metri quadri al Comune, comprensivi di allacci e recinzioni». Prevede la costruzione di edifici residenziali, due medie strutture commerciali con parcheggi e viabilità interna, e un edificio su tre livelli per servizi connessi alla residenza, destinato a usi misti (commerciale e assistenziale).Le opere includono una nuova arteria che collegherà via Gramsci con viale di Vittorio attraverso due rotatorie: una nuova tra via Anna Frank, via Pavese e via Appiani e una esistente su via Gramsci all’incrocio con via Marconi. Completeranno l’intervento marciapiedi, aiuole alberate con querce, fognature per acque bianche e nere, illuminazione pubblica, due cabine elettriche media tensione-bassa tensione, e recinzioni di nuovo tipo.

«Mera speculazione»

Astenuto il consigliere di maggioranza Filippo Usai: «Positivo l’abbattimento del muro che divide il paese e la nuova viabilità – ha detto – ma resto perplesso sulle due medie strutture di vendita: da un lato creano opportunità occupazionali, dall’altro rischiano di penalizzare le piccole attività già presenti sul nostro tessuto commerciale». Più critico sul residenziale: «Tante villette a schiera mi sembrano mera speculazione. In un paese in decrescita, col centro storico vuoto e un Puc non ancora approvato, non vedo coerenza con il nostro programma, che parlava di tutela del territorio e contrasto al consumo di suolo. Avrei ipotizzato una prosecuzione dei giardini pubblici, oppure un'opera a disposizione della comunità e dei suoi cittadini e non sicuramente ciò che a oggi viene presentato con questo progetto».

Pareri positivi

Alberto Liscia, della minoranza, valuta favorevolmente la riqualificazione dell’area: «Importante la viabilità e la sostituzione del muro con recinzione a giorno. Speriamo ci sia tanto verde». Per Maurizio Mele (in maggioranza, in quota Riformatori) l’intervento porta «una buona riqualificazione: si potrebbe pensare a un centro polifunzionale»; Mele auspica che si valorizzi anche l’area soggetta a vincolo dalla Soprintendenza.

Gli assessori Marcello Serru (Lavori Pubblici) e Francesca Tuveri (Cultura) parlano di una “ricucitura” tra quartieri: «Guspini ha bisogno di luoghi da vivere, non è speculazione. Questa attrattività ci fa ben sperare per il futuro del nostro paese», dice il primo. «Così – aggiunge la seconda – il tessuto urbano si ricompone verso uno sviluppo più compatto e sostenibile».

