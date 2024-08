Ex Fornaci Picci, al via l’iter per la gara 

Il Comune accelera sulla rinascita delle Fornaci Picci.

Pochi giorni fa il settore Servizi tecnologici ha affidato a una società esterna - con sede a Roma - i «servizi specialistici di assistenza al responsabile del procedimento per la predisposizione della documentazione di gara per l’affidamento della progettazione definitivo esecutiva, della realizzazione e futura gestione degli immobili destinati al social housing e degli spazi per funzioni pubbliche e coworking, nell’ambito della riqualificazione del complesso industriale dismesso».

Al centro del piano di restyling ci sono le ex Fornaci Picci, un tempo fulcro della produzione di mattoni d’argilla e ormai in disuso da decenni: i vecchi capannoni ospiteranno alloggi di edilizia residenziale sociale. Un intervento di housing sociale: 75 appartamenti in tutto, dieci in più rispetto ai 65 previsti nel progetto iniziale, che una volta completati potranno essere dati in affitto o venduti, sempre a prezzi calmierati.

Gli appartamenti saranno realizzati nella parte centrale dell’ormai ex area industriale di via Brigata Sassari, intervallate da spazi verdi, percorsi pedonali e ciclabili. Mentre negli edifici ai lati delle fornaci, compreso lo storico forno, sono previsti i servizi per la città.

