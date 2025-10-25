Ex Fornaci, in Consiglio polemiche sul piano di lottizzazione 

Una sola osservazione al piano di lottizzazione delle ex Fornaci. Il Consiglio comunale la boccia, ma un consigliere di maggioranza, Filippo Usai, vota a favore. A indicare alcune criticità è stato un cittadino che segnale «eccesso di volumetrie, assenza di indagini ambientali, rete fognaria da adeguare, percentuale pubblica di aree verdi insufficiente con la proposta, sul lato via Gramsci, che il Comune pretenda una fascia di rispetto per creare un'altra area verde». Inoltre, il cittadino rimarca la mancanza di piste ciclabili.

L’assessore all’Urbanistica, Alberto Lisci, ha assicurato che «tutte le opere di urbanizzazione saranno a carico dei lottizzanti. «Le verifiche ambientali - precisa - verranno svolte nella fase esecutiva». Lisci ha definito l’osservazione «una risposta politica». Il consigliere di minoranza Marcello Pistis ha ribadito il sostegno del gruppo alle iniziative che possano incrementare l’occupazione. Dalla maggioranza Filippo Usai, unico a votare a favore delle osservazioni, le definisce «coerenti e condivisibili», criticando la previsione delle due medie strutture di vendita: «Il documento ha evidenziato come l’intervento non porterebbe benefici alla collettività e rappresenterebbe un’operazione di speculazione edilizia». (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA