VaiOnline
Guspini.
26 ottobre 2025 alle 00:33

Ex Fornaci, in Consiglio polemiche sul piano di lottizzazione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una sola osservazione al piano di lottizzazione delle ex Fornaci. Il Consiglio comunale la boccia, ma un consigliere di maggioranza, Filippo Usai, vota a favore. A indicare alcune criticità è stato un cittadino che segnale «eccesso di volumetrie, assenza di indagini ambientali, rete fognaria da adeguare, percentuale pubblica di aree verdi insufficiente con la proposta, sul lato via Gramsci, che il Comune pretenda una fascia di rispetto per creare un'altra area verde». Inoltre, il cittadino rimarca la mancanza di piste ciclabili.

L’assessore all’Urbanistica, Alberto Lisci, ha assicurato che «tutte le opere di urbanizzazione saranno a carico dei lottizzanti. «Le verifiche ambientali - precisa - verranno svolte nella fase esecutiva». Lisci ha definito l’osservazione «una risposta politica». Il consigliere di minoranza Marcello Pistis ha ribadito il sostegno del gruppo alle iniziative che possano incrementare l’occupazione. Dalla maggioranza Filippo Usai, unico a votare a favore delle osservazioni, le definisce «coerenti e condivisibili», criticando la previsione delle due medie strutture di vendita: «Il documento ha evidenziato come l’intervento non porterebbe benefici alla collettività e rappresenterebbe un’operazione di speculazione edilizia». (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Cagliari, la carica di Caprile

l Gaggini, Spignesi
regione

Commissari Asl, proroga approvata «La sinistra pensa solo alle poltrone»

Rinvio per 6 mesi al massimo. In alto mare l’iter per la nomina dei dg 
Turismo

La Sardegna piace anche in autunno

Settembre e ottobre record (+10%), ma oggi scatta il taglio dei collegamenti aerei 
Piera Serusi
Cronaca

Uranio, indennizzi anche agli allevatori

Gli avvocati Tartaglia e Bava: risarcimenti non solo ai soldati ma anche a chi si è ammalato vicino ai poligoni sardi 
Paolo Carta
Intervista al giurista, 90 anni, ministro con Ciampi

«C’è un vuoto politico all’opposizione: qual è la proposta?»

Su Videolina Sabino Cassese promuove la premier: l’Italia non è nazionalista 
Nicola Scano
Intervista

«Io in cella da innocente, su Soffiantini mi incastrarono»

Giovanni Farina: il sistema carcerario in Italia non funziona, da ragazzo volevo diventare un pastore 
Sara Marci
La sfida

In Sardegna i “campioni” della radio

Il fascino di un mezzo senza età, passione e impegno nella Protezione civile 
Caterina De Roberto