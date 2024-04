«Ex Fornaci, il progetto di recupero è già in ritardo» 

L’ultimo passaggio in Consiglio sulla rinascita delle Fornaci Picci innesca lo scontro politico fra FdI e vertici dell’Urbanistica.

«Il Comune è in ritardo sul progetto. Al netto del fatto che avrei fatto altri ragionamenti sulla destinazione di quell’area - magari un nuovo mercato civico con servizi polifunzionali e locali diurni e notturni - la sinistra alla guida della città ha fatto una scelta: chiedere e ottenere 15 milioni per un progetto di housing sociale», scrive il capogruppo di FdI Michele Pisano in una nota dove ripercorre l’iter del progetto sino alla modifica per inserire ulteriori alloggi nella parte dedicata alla residenzialità. Oltre ai servizi culturali, sociali e alla giovane imprenditoria già finanziati dallo Stato con altri 15 milioni. Pisano cita poi alcuni passaggi della relazione stilata dalla Corte dei Conti. «A oggi, oltre a una struttura ancora fatiscente e degradata, quello che emerge è tanta buona volontà condita però da ritardi, slittamenti e incapacità di spesa. Ci sono i primi campanelli d’allarme, vedremo se il sogno si realizzerà», conclude il capogruppo di FdI.

«Temo che il consigliere Pisano non abbia letto con attenzione la relazione della Corte dei Conti sul progetto», replica l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini che spiega: «Dall’ingresso del Governo Meloni, nel rapporto con il Ministero poco o nulla è stato fatto per facilitare il compito dell’amministrazione comunale, al punto che il personale che ci era stato assegnato in una prima fase, ci è stato sottratto e mai sostituito nonostante le nostre ripetute richieste». Vanini fa notare che «nella relazione della Corte dei Conti viene affermato che, pur in ordine alle problematiche generali, “il Comune non è apparso inerte, avendo intrapreso una fitta interlocuzione con il livello centrale del Governo”. Mentre sulla modifica del programma, passando da 65 a 75 unità residenziali, “non si tratta di un ripensamento ma bensì una scelta in linea con gli obiettivi del Pnrr”. Quello delle Fornaci è un progetto complesso, che richiede la collaborazione di tutti e non un inopportuno tifo per un fallimento. E soprattutto, come afferma la Corte dei Conti, l’iter non si è mai fermato e avanza ogni giorno».

