Ex fornace, la lottizzazione divide il paese 

A Guspini la lottizzazione in “Su coddu de Siliquas” sta dividendo l’opinione pubblica. Non è bastato che nel Consiglio comunale sia stato esibito e consegnato ai consiglieri che ne hanno fatto richiesta l’atto pubblico con cui il Comune nel 1959 (sindaco Ribelle Montis) vendette uno stradello ricadente in una porzione di terreno di 720 metri quadri ai titolari della fornace Scanu-Ortu: la soppressione del punto all’ordine del giorno, nella riunione del 2 luglio scorso, sembrava aver risolto la questione ma la discussione è diventata di dominio pubblico e prosegue ovunque, con grande partecipazione della popolazione.

«Nessuna retromarcia»

L’esibizione dell’atto di vendita solo la vigilia della riunione del consiglio non ha convinto molti guspinesi. «Nessuna retromarcia», assicura l’assessore all’Urbanistica Alberto Lisci: «La sdemanializzazione della strada vicinale era necessaria per completare il frazionamento preordinato alla stipula della convenzione del piano attuativo delle aree Fornaci Scanu, che prevede la realizzazione di una strada ben più ampia e totalmente urbanizzata che verrà ceduta al comune. Da un approfondimento di istruttoria è emerso che tale operazione era già stata fatta alla fine degli anni ‘50, per cui la delibera di Consiglio non è più necessaria».

«Un’assemblea pubblica»

Il consigliere di minoranza Marcello Pistis (gruppo Impari), nel corso della seduta, aveva chiesto e prontamente ottenuto la copia dell’atto: «Da parte nostra – dice – c'è sempre stata la volontà di semplificare ogni tipo di intervento (privato o pubblico) in cui riconosciamo uno sviluppo positivo e un vantaggio per la nostra comunità. Continuiamo su questa strada. Chiediamo ovviamente che gli stessi indirizzi valgano sempre e per tutti. Abbiamo sollecitato un’informativa in commissione e in assemblea pubblica sullo stato dell'arte del nuovo Puc e sullo studio degli interventi a mitigazione dei rischi idrogeologici: prestiamo molta attenzione alle annose problematiche del centro storico».

Contropartita

Nella riunione della commissione urbanistica il consigliere dei Riformatori Maurizio Mele, esponente della maggioranza, aveva avanzato una proposta: «Il nostro gruppo è favorevole alla proposta della società lottizzante condizionandola alla realizzazione, come ulteriore contropartita, dei marciapiedi lungo il muro perimetrale dell’area della lottizzazione, in continuità con quelli di viale Di Vittorio sulla via Anna Frank».

Il comitato

Recentemente, su ricorso del comitato “Antiche Fornaci Scanu”, su una parte nell’area lottizzata la Soprintendenza dei beni culturali di Cagliari ha posto un vincolo su edificio e macchinari perché d’interesse storico. Del comitato fa parte Francesco Marras, ex sindaco: «L’azione del Gruppo di interesse per la salvaguardia delle Antiche Fornaci Scanu – rimarca – ha scosso l’amministrazione comunale che stava, con supponenza, facendo errori che avrebbero provocato gravi conseguenze e innescato un precedente per analoghe rivendicazioni da parte di tanti cittadini con lo stesso diritto. Nel piano di lottizzazione – aggiunge – persistono approssimazione e superficialità. È importante ascoltare la voce dei cittadini invece di chiudersi a riccio con indifferenza». Laura Cadeddu, dello stesso comitato, chiede la rivisitazione della pratica amministrativa: «In considerazione dei nuovi elementi sopraggiunti nell’iter autorizzativo della lottizzazione ci si auspica che l’amministrazione comunale proceda con un annullamento degli atti in autotutela e con il riavvio del procedimento in modo da sanare eventuali incongruenze e riordinare la documentazione afferente allo stesso Piano per poter poi procedere all’approvazione e alla sua adozione».

