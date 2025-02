Ex Ferroviario: «Solo uso pubblico» 

«Ho informato chi partecipava all’asta sui vincoli urbanistici dell’immobile, la classificazione dell’edificio consente esclusivamente un utilizzo per finalità pubbliche»: Settimo Nizzi ieri ha spiegato, davanti al giudice penale di Sassari Paolo Bulla, che cosa successe, e soprattutto cosa disse, durante l’asta fallimentare dell’ex Ferroviario di Olbia. I fatti risalgono alla primavera del 2021 e sono avvenuti a Sassari, nello studio del curatore fallimentare della società XI srl. Il sindaco della città gallurese è accusato di turbativa della vendita giudiziaria dell’ex Ferrotel di Corso Umberto. Secondo la Procura di Tempio (che poi ha trasmesso gli atti a Sassari per competenza territoriale) il primo cittadino avrebbe cercato di scoraggiare i concorrenti, dicendo, durante l’asta, che il Comune non avrebbe consentito alcun intervento nell’area. L’amministrazione comunale olbiese puntava all’acquisizione dell’edificio, operazione poi portata a compimento (settembre 2021) con l’acquisto dell’ex Ferrotel per 511mila euro. Nizzi, assistito dall’avvocato Sergio Milia, ha escluso qualsiasi volontà di condizionare la vendita, segnalando che dopo il suo intervento il concorrente, per nulla intimorito, rilanciò otto volte, deciso ad aggiudicarsi il bene. Il difensore del sindaco, Sergio Milia, ha depositato atti (ora al vaglio del giudice) dai quali, invece, emergerebbe un tentativo di rimettere in discussione la decisione del Comune di Olbia sui vincoli nell’area. In altre parole qualcuno cercò, prima, di ottenere la revoca della destinazione d’uso (vincolata) dell’ex Ferrotel (collegata al risanamento urbano del centro storico di Olbia) e poi tentò di impedire l’aggiudicazione da parte del Comune di Olbia. Il processo riprenderà il 30 maggio prossimo.

