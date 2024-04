«Ex Fas, nessuna certezza sulla bonifica» 

INVIATO

Elmas. E ora il progetto del centro commerciale nell’area ex Fas sbarca in Consiglio comunale. Nella seduta di ieri mattina, la sindaca Maria Laura Orrù ha risposto a un’interrogazione presentata dal consigliere di opposizione Silvio Ruggeri che chiedeva chiarimenti sulla variante in corso d’opera al progetto e sull’eventuale danno economico (di un milione e mezzo di euro) subìto dal Comune. Ma la partita è ancora tutta da giocare. «Questa interrogazione», spiega Ruggeri, «è stata presentata lo scorso 23 dicembre. Ora ci sono altri aspetti da prendere in considerazione».

I dubbi

Ruggeri segue da tempo la vicenda, ha anche effettuato più di un sopralluogo nell’area ex Fas. E anche lui vuole vederci chiaro, soprattutto su una delle questioni sollevate dall’inchiesta de L’Unione Sarda : è un luogo sicuro? È stato bonificato come richiesto al momento dell’acquisizione dell’area da parte degli attuali proprietari? «Quell’area», racconta il consigliere comunale, «richiedeva importanti lavori di bonifica». Si parla addirittura di 60 milioni di euro. «Una cifra ragionevole», riprende, «se si tiene conto del fatto che il terreno era valutato 250 milioni. Poi, da area edificabile è diventata area commerciale. E, a quel punto, si è passati a una bonifica, per così dire, soft. È stata fatta? Francamente non lo so».

L’attesa

Ed è proprio questo il tema sul quale gli amministratori comunali si interrogano: i futuri clienti del mega centro commerciale saranno al sicuro quando entreranno nella struttura? «I lavori procedono», spiega la sindaca Orrù. Che si attiene ai documenti pervenuti in Comune. «Gli enti sovraordinati hanno valutato le proposte che sono arrivate dai proprietari». Cosa fatta anche dagli uffici di via del Pino Solitario. «Anche se il nostro Comune è piccolo dal punto di vista del personale, abbiamo affrontato pratiche importanti come questa. Noi stiamo facendo le cose che sono di nostra competenza, badando al rispetto delle prescrizioni e delle norme». Che cosa accadrà? «Attendiamo garanzie e certificazioni da parte dell’Arpas», afferma Ruggeri. Anche se ora i tempi sono stretti. «Ma la sicurezza dei nostri cittadini viene prima di tutto».

L’interrogazione

Ieri, invece, si è parlato del presunto danno da un milione e mezzo di euro subito dal Comune: la variante in corso d’opera, si ipotizzava, avrebbe comportato una spesa, per le opere di compensazione, di 2 milioni e 100 mila euro rispetto ai 3 milioni e 600 euro stabiliti nella convenzione originale. La sindaca, sentiti gli uffici, ha spiegato che la somma più alta è quella che società ha dichiarato in sede di Valutazione di impatto ambientale «per la realizzazione» si legge nel documento, «oltre che delle opere di urbanizzazione secondaria, anche della sistemazione a verde della restante parte di terreno, facente parte del piano di lottizzazione che si configura quale opera di mitigazione ambientale». Una risposta che ha soddisfatto Ruggeri.

