VaiOnline
Maracalagonis.
12 ottobre 2025 alle 00:28

Ex Esmas, conto alla rovescia per la fine dei lavori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Stanno per essere ultimati, a Maracalagonis, i lavori per il recupero dell’ex caseggiato dell’Esmas da destinare a scuola dell’Infanzia: sono state già ricavate le aule, i laboratori, i servizi igienici. Da completare solo la protezione della scala e da la bitumazione del parcheggio all’esterno del fabbricato. L’altra mattina c’è stata anche la visita della sindaca Francesca Fadda e dal funzionario dell’Ufficio tecnico del Comune Mauro Etzi che, accompagnati al titolare dell’impresa appaltatrice, hanno preso atto dello stato dei lavori. Resta da fissare la data per l’apertura.

Già installate anche le attrezzature e gli arredi del Centro di cottura realizzato nello stesso edificio (con ingresso differente alla scuola). Tutto insomma è pronto anche per la preparazione dei pasti, possibile non appena saranno effettuati i collaudi. Prevista la mensa a chilometro zero al servizio degli studenti di Maracalagonis. In attesa della sua apertura, la mensa sarà comunque assicurata da martedì nelle scuole cittadine secondo il calendario programmato dalla direzione scolastica.

Un progetto da 700mila euro finanziato dalla Regione per la ristrutturazione dell’ex Esmas (pavimentazione, nuove aule, uffici, servi igienici, nuovi impianti e la messa in sicurezza), e per la realizzazione del centro cottura. ( ant. ser. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Gaza, si accelera sugli ostaggi I leader in Egitto per l’intesa

Forse già stanotte lo scambio dei 48 israeliani con 250 detenuti  Domani a Sharm el-Sheikh la firma con Al Sisi e il presidente Usa 
Cronaca

«C’è la caserma dell’Esercito ma qui è come nel Far West»

Gli imprenditori: situazione drammatica, intervenga la prefetta 
Gianfranco Locci
Lo scontro

I circoli dei sardi a Todde: «Diritto di voto a rischio per i giovani e le donne»

Lettera aperta alla governatrice alla vigilia dell’ottavo congresso 
Al. Car.
Il caso

La Corte dei Conti: «Promozione ET, la Giunta chiarisca»

Verifiche sui 68mila euro a sostegno della candidatura sarda al progetto 
Alessandra Carta
Industria.

«Portovesme srl non rispetta le regole»

Stefania Piredda
Cronaca

Cinzia assassinata con tre revolverate in pieno volto

Omicidio di Palau, scricchiola la versione di Emanuele Ragnedda 
Andrea Busia
Terralba.

Delitto Manca, perizie sui jeans

Valeria Pinna
La storia

Santa Greca, gli ex voto nella stanza dei miracoli

Nel tempo migliaia di fedeli hanno ringraziato la compatrona di Decimomannu con oro e preghiere 
Sara Saiu