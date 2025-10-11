Ex Esmas, conto alla rovescia per la fine dei lavori 

Stanno per essere ultimati, a Maracalagonis, i lavori per il recupero dell’ex caseggiato dell’Esmas da destinare a scuola dell’Infanzia: sono state già ricavate le aule, i laboratori, i servizi igienici. Da completare solo la protezione della scala e da la bitumazione del parcheggio all’esterno del fabbricato. L’altra mattina c’è stata anche la visita della sindaca Francesca Fadda e dal funzionario dell’Ufficio tecnico del Comune Mauro Etzi che, accompagnati al titolare dell’impresa appaltatrice, hanno preso atto dello stato dei lavori. Resta da fissare la data per l’apertura.

Già installate anche le attrezzature e gli arredi del Centro di cottura realizzato nello stesso edificio (con ingresso differente alla scuola). Tutto insomma è pronto anche per la preparazione dei pasti, possibile non appena saranno effettuati i collaudi. Prevista la mensa a chilometro zero al servizio degli studenti di Maracalagonis. In attesa della sua apertura, la mensa sarà comunque assicurata da martedì nelle scuole cittadine secondo il calendario programmato dalla direzione scolastica.

Un progetto da 700mila euro finanziato dalla Regione per la ristrutturazione dell’ex Esmas (pavimentazione, nuove aule, uffici, servi igienici, nuovi impianti e la messa in sicurezza), e per la realizzazione del centro cottura. ( ant. ser. )

