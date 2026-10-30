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Piazza Eleonora.
31 ottobre 2026 alle 00:16

Ex Ept allagato: crolla il soffitto della parruccheria 

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Un tubo rotto, gli uffici al piano superiore allagati e il contro-soffitto è venuto giù. Ieri mattina le parrucchiere al civico 20 di piazza Eleonora d’Arborea hanno avuto una brutta sorpresa: pannelli a terra, sulle poltrone e sui banchi del loro negozio. Il soffitto e l’impianto d’illuminazione erano crollati nella notte: immediatamente è scattata la chiamata ai vigili del fuoco e in pochi minuti la causa è stata individuata. Poco prima, infatti, nell’Ufficio turismo dell’assessorato regionale (l’ex Ept) che si trova al primo piano dello stesso edificio – un palazzo storico nella piazza sulla quale si affaccia anche il Municipio di Oristano – gli impiegati si davano da fare per asciugare i locali allagati. Un flessibile rotto nel lavandino del bagno al primo piano aveva causato il problema. A rendersi conto di quel che era accaduto, intorno alle sette e trenta del mattino, è stato il coordinatore dell’ufficio Pier Marcello Torchia che ha anche inviato una segnalazione all’assessorato.

Completato il sopralluogo dei vigili, il negozio è stato chiuso in attesa della quantificazione dei danni e dei lavori di ripristino. ( m. c. )

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