Ex Ente risi, parere legale sull’appalto 

Il Comune tenta di tenere il passo con i tempi imposti per evitare di perdere i finanziamenti del Pnrr. «La settimana prossima la squadra verrà potenziata con l’arrivo di un ingegnere, dobbiamo correre e attrezzarci», riconosce il sindaco Massimiliano Sanna.

Per evitare di scivolare nelle procedure di gara da indire ed espletare l’amministrazione comunale ha deciso di avvalersi di un servizio di consulenza legale professionale per fornire supporto giuridico e di interpretazione della normativa in materia di contratti pubblici. Alla società Net4market/CSAmed, con sede legale a Cremona, è stata affidata per 11mila euro la gestione delle procedure d’appalto per la gara dell’Archivio storico e di deposito all’ex Ente risi e di riqualificazione del sistema degli spazi aperti di Silì.

La stessa società di Cremona il 19 maggio è stata incaricata di accertare la regolare assegnazione dell’appalto per la riqualificazione della copertura e l’eliminazione del cemento amianto nell’ex Ente risi alla Rinac e alla Discava. La seconda classificata ha contestato l’assegnazione per la mancanza di un requisito da parte della società vincitrice. Su questo problema in sede di precontenzioso il 4 aprile si era già espressa, su richiesta da parte di una società, l’Autorità nazionale anticorruzione che aveva ritenuto «operato della stazione appaltante conforme alla normativa di settore». ( a. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA