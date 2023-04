Ex Ente Risi, cambio in corsa 

Troppo stretti i tempi per riuscire a portare a termine tutte le fasi di elaborazione: «Le scadenze inizialmente fissate non consentirebbero di provvedere all’affidamento dei lavori entro il termine del 30/07/2023, come stabilito dal decreto ministeriale - si legge nel documento - al fine di evitare la perdita del finanziamento è necessario ridefinire l’incarico in parola».

Il dirigente del settore Lavori pubblici Alberto Soddu ha firmato la determina che rimodula l’incarico affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti composto dagli ingegneri Antonio Floris, Mario Loche e Narciso Piras, il geologo Fausto Alessandro Pani e gli architetti Gian Pietro Scanu e William Zuddas. Per il momento la prestazione si limiterà alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, oltre che alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Il treno del Pnrr non attende e allora il Comune cambia in corsa. Per il recupero e la riconversione funzionale dell’ex complesso Ente Risi in via Ozieri si farà ricorso ad un appalto integrato.

Il treno del Pnrr non attende e allora il Comune cambia in corsa. Per il recupero e la riconversione funzionale dell’ex complesso Ente Risi in via Ozieri si farà ricorso ad un appalto integrato.

La novità

Il dirigente del settore Lavori pubblici Alberto Soddu ha firmato la determina che rimodula l’incarico affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti composto dagli ingegneri Antonio Floris, Mario Loche e Narciso Piras, il geologo Fausto Alessandro Pani e gli architetti Gian Pietro Scanu e William Zuddas. Per il momento la prestazione si limiterà alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, oltre che alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Troppo stretti i tempi per riuscire a portare a termine tutte le fasi di elaborazione: «Le scadenze inizialmente fissate non consentirebbero di provvedere all’affidamento dei lavori entro il termine del 30/07/2023, come stabilito dal decreto ministeriale - si legge nel documento - al fine di evitare la perdita del finanziamento è necessario ridefinire l’incarico in parola».

L’inizio

L’aggiudicazione dei servizi di ingegneria era avvenuta lo scorso 28 marzo mediante procedura negoziata dopo la consultazione di cinque operatori economici, per un importo di 127.400 euro a fronte di una base di gara pari a 198mila. Il progetto rientra tra i quindici ammessi nel maxi intervento da 20 milioni di euro finanziato dal Piano di rigenerazione urbana.

La rigenerazione

Con le risorse a disposizione, due milioni 130mila euro (2 milioni del Pnrr, la restante parte di cofinanziamento comunale) sarà realizzato un centro polivalente destinato ad accogliere l’intero patrimonio archivistico del Comune di Oristano in formato cartaceo e digitale. Non solo: dovranno essere realizzati anche spazi espositivi e museali di livello regionale. L’idea, infatti, è quella di coniugare l’utilizzo del Lab di digitalizzazione con ambiti culturali, sfruttando l’infrastruttura realizzata per convertire in formato elettronico materiale non solo documentario, ma anche storico e artistico come ad esempio ceramiche e opere d’arte, prevedendo degli spazi per installazioni multimediali e interattive.

I tempi

Il primo stralcio funzionale, si legge nel documento di indirizzo alla progettazione, prevede la creazione di aree per la conservazione e la consultazione dei documenti, la realizzazione di uno sportello fisico e virtuale di accesso agli atti fruibile a cittadini e tecnici in maniera tale che siano abbreviati i tempi di istruttoria, consultazione, estrazione di copia delle pratiche correnti e di quelle custodite nella sezione di deposito.Entro fine luglio l’affidamento dei lavori. Il rigido calendario ministeriale impone la realizzazione delle opere entro il 30 settembre 2024, pena la revoca del contributo. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata